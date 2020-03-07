Стрелки, которые сможем нарисовать даже мы. Показываем, как быстро сделать голливудский образ к 8 Марта

Источник материала: Tut.by

Если у вас есть приятные планы на 8 Марта, но вы еще не определились, в каком образе встретите этот праздник, то вот вам простой и эффектный вариант макияжа, который будет уместно смотреться и с простой водолазкой, и с вечерним платьем. Спойлер: стрелки по этому «рецепту» вы сможете нарисовать, даже если боитесь приближаться к подводке.

Перейдем к преображению и разберем каждый шаг в макияже.

Об авторах: Мастера студии красоты на Немиге, 3 — «Две кисточки»

Любой макияж начинается с подготовки кожи. Мы рекомендуем подбирать правильный домашний уход вместе с косметологом или же по типу вашей кожи.

Средства, которые нам понадобятся:





1. Наносим крем для лица и крем вокруг глаз (это и будет нашей базой под макияж).





Наносим тональный крем на все лицо, избегая кожи вокруг глаз. Мы использовали Shiseido Synchpro Skin Glow (1) в оттенке Neutral 2. Наносим консилер — для Юлии мы использовали Clarins (2) в оттенке 1. Прорисовываем брови карандашом Vivienne Sabo (3) в оттенке 1 и для большей текстурности волосков укладываем их мылом для бровей (4).





5. Припудриваем Т-зону легкой вуалью метеоритов от Guerlen (6). Впрочем, можно использовать любую легкую рассыпчатую пудру.

6. Добавляем хайлайтер на все выступающие части лица: над и под бровь, область над скулой, спинку и кончик носа, галочку над верхней губой. Мы использовали хайлайтер I love revolution (5) в оттенке goddess of faith.





7. Оттеняем скулы, линию роста волос и крылышки носа бронзатором, а затем добавляем свежести лицу при помощи румян. Бронзатор Estrada (7) в оттенке 116, румяна Chanel (8) в оттенке 999, кисть — Elan 07 (13).

8. Карандашом для глаз мы прорисовываем межресничную стрелку и растушевываем ее вуалью над ресницами, вытягивая легкую стрелку с помощью тени от карандаша. Обязательно закрепляем дымку от карандаша тенями. В нашем случае в роли теней выступил бронзатор из п. 6. Карандаш мы использовали от бренда Shik (9) в оттенке 04.

9. Используем нашу любимую тушь для ресниц Lancome Hypnose (10).





10. Плавно подошли к красной помаде: прорисовываем контур губ карандашом (11), а затем наносим помаду поверх карандаша. Карандаш для губ и помада должны совпадать по цвету. Мы использовали помаду Estee Lauder в оттенке 340 (12).





У нас получился стильный и уместный в любом контексте макияж — как раз под стать надвигающемуся празднику.

До и после:





Студия красоты «Две кисточки» поздравляет вас с весной и желает вам блеска в глазах и любви к себе!