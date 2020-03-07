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Стрелки, которые сможем нарисовать даже мы. Показываем, как быстро сделать голливудский образ к 8 Марта
Источник материала: Tut.by
Если у вас есть приятные планы на 8 Марта, но вы еще не определились, в каком образе встретите этот праздник, то вот вам простой и эффектный вариант макияжа, который будет уместно смотреться и с простой водолазкой, и с вечерним платьем. Спойлер: стрелки по этому «рецепту» вы сможете нарисовать, даже если боитесь приближаться к подводке.
Перейдем к преображению и разберем каждый шаг в макияже.
Любой макияж начинается с подготовки кожи. Мы рекомендуем подбирать правильный домашний уход вместе с косметологом или же по типу вашей кожи.
Средства, которые нам понадобятся:
1. Наносим крем для лица и крем вокруг глаз (это и будет нашей базой под макияж).
5. Припудриваем Т-зону легкой вуалью метеоритов от Guerlen (6). Впрочем, можно использовать любую легкую рассыпчатую пудру.
6. Добавляем хайлайтер на все выступающие части лица: над и под бровь, область над скулой, спинку и кончик носа, галочку над верхней губой. Мы использовали хайлайтер I love revolution (5) в оттенке goddess of faith.
7. Оттеняем скулы, линию роста волос и крылышки носа бронзатором, а затем добавляем свежести лицу при помощи румян. Бронзатор Estrada (7) в оттенке 116, румяна Chanel (8) в оттенке 999, кисть — Elan 07 (13).
8. Карандашом для глаз мы прорисовываем межресничную стрелку и растушевываем ее вуалью над ресницами, вытягивая легкую стрелку с помощью тени от карандаша. Обязательно закрепляем дымку от карандаша тенями. В нашем случае в роли теней выступил бронзатор из п. 6. Карандаш мы использовали от бренда Shik (9) в оттенке 04.
9. Используем нашу любимую тушь для ресниц Lancome Hypnose (10).
10. Плавно подошли к красной помаде: прорисовываем контур губ карандашом (11), а затем наносим помаду поверх карандаша. Карандаш для губ и помада должны совпадать по цвету. Мы использовали помаду Estee Lauder в оттенке 340 (12).
У нас получился стильный и уместный в любом контексте макияж — как раз под стать надвигающемуся празднику.
До и после:
Студия красоты «Две кисточки» поздравляет вас с весной и желает вам блеска в глазах и любви к себе!
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Стрелки, которые сможем нарисовать даже мы. Показываем, как быстро сделать голливудский образ к 8 Марта
Этот вариант макияжа будет уместно смотреться и с простой водолазкой, и с вечерним платьем. Перейдем к преображению и разберем каждый шаг в макияже.
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