Дарите девушкам цветы. В детской библиотеке сделали выставку книг о цветах и растениях

Источник материала: Ивьевский край

Цветы занимают особое место в творчестве писателей и поэтов. В одном случае цветы выступают в качестве полноправных, а то и главных героев произведений. В другом – цветы лишь упоминаются вскользь, несколькими строками. Но вовсе не случайно вписаны они в произведения – цветы несут тайный, очень важный смысл, помогающий увидеть сокрытые идеи автора.

В Ивьевской детской библиотеке с Международном женским днем поздравить женскую половину читателей решили оригинальной книжной выставкой «Дарите девушкам цветы». На выставке представлены произведения, в названии которых упоминается цветок или растение. Здесь представлены не только произведения классиков русской и зарубежной литературы, но и белорусских авторов.



