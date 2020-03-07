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Дарите девушкам цветы. В детской библиотеке сделали выставку книг о цветах и растениях

07.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Цветы занимают особое место в творчестве писателей и поэтов. В одном случае цветы выступают в качестве полноправных, а то и главных героев произведений. В другом – цветы лишь упоминаются вскользь, несколькими строками. Но вовсе не случайно вписаны они в произведения – цветы несут тайный, очень важный смысл, помогающий увидеть сокрытые идеи автора.

В Ивьевской детской библиотеке с Международном женским днем поздравить женскую половину читателей решили оригинальной книжной выставкой «Дарите девушкам цветы». На выставке представлены произведения, в названии которых упоминается цветок или растение. Здесь представлены не только произведения классиков русской и зарубежной литературы, но и белорусских авторов.

Дарите девушкам цветы. В детской библиотеке сделали выставку книг о цветах и растениях

 
 
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Цветы занимают особое место в творчестве писателей и поэтов. В одном случае цветы выступают в качестве полноправных, а то и главных героев...
 
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