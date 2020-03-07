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сообщает Sputnik, канадский хоккеист Анри Ришар по прозвищу "Карманная ракета" скончался на 85-м году жизни, сообщается на официальном сайте НХЛ. КакSputnik, канадский хоккеистпо прозвищу "Карманная ракета" скончался на 85-м году жизни, сообщается на официальном сайте НХЛ.





На протяжении всей карьеры Ришар выступал за один клуб - "Монреаль Канадиенс" (1955-1975 годы). За 20 лет он завоевал 11 Кубков Стэнли, что является рекордом в истории турнира. После ухода Ришара из большого спорта клуб вывел 16-й номер, под которым играл форвард, из обращения.





Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1258 матчей, набрал 1046 очков (358 шайб и 688 результативных передач). В 180 матчах плей-офф – 129 очков (49+80).





Ришар завершил карьеру в 1975 году, а спустя четыре года канадец был введен в Зал хоккейной славы. В 2017 году форвард вошел в список 100 величайших игроков НХЛ.







