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Умер Анри Ришар по прозвищу "Карманная ракета", рекордсмен по числу выигранных Кубков Стэнли

07.03.2020 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 февраля легенде мирового хоккея Анри Ришару исполнилось 84 года; 6 марта одного из величайших игроков в истории НХЛ не стало.

© AFP 2020 / Richard Wolowicz


Как сообщает Sputnik, канадский хоккеист Анри Ришар по прозвищу "Карманная ракета" скончался на 85-м году жизни, сообщается на официальном сайте НХЛ.

На протяжении всей карьеры Ришар выступал за один клуб - "Монреаль Канадиенс" (1955-1975 годы). За 20 лет он завоевал 11 Кубков Стэнли, что является рекордом в истории турнира. После ухода Ришара из большого спорта клуб вывел 16-й номер, под которым играл форвард, из обращения.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1258 матчей, набрал 1046 очков (358 шайб и 688 результативных передач). В 180 матчах плей-офф – 129 очков (49+80).

Ришар завершил карьеру в 1975 году, а спустя четыре года канадец был введен в Зал хоккейной славы. В 2017 году форвард вошел в список 100 величайших игроков НХЛ.
 
 
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29 февраля легенде мирового хоккея Анри Ришару исполнилось 84 года; 6 марта одного из величайших игроков в истории НХЛ не стало.
 
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