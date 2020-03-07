Дело Шеремета. Подозреваемая Кузьменко дважды отказалась от прохождения полиграфа









"Сначала отказ был обоснован желанием присутствия во время судебно-психологической экспертизы определенного ею адвоката, а в этот раз – недоверием к аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опросы с применением полиграфа", – заявили в полиции.





В ведомстве утверждают, что Кузьменко дала предварительное согласие на прохождение экспертного исследования, однако 26 февраля отказалась от интервьюирования с применением полиграфа, поскольку хотела, чтобы во время этого присутствовал ее адвокат.





4 марта, по данным полиции, Кузьменко и ее адвокат прибыли к экспертам, однако подозреваемая повторно отказалась от прохождения полиграфа из-за недоверия к экспертам.





"При этом она указала, что не отказывается от проведения экспертизы в любом другом учреждении с привлечением независимых международных экспертов", – отметили в пресс-службе.





Адвокат Кузьменко Тарас Беспалый заявил "Украинской правде", что в первый раз о проведении экспертизы защиту не предупредили.





"Кузьменко без защитника отказалась [проходить полиграф], поскольку это нарушение права на защиту; соответствующие жалобы на следователя поданы, ожидаем реакции", – сказал он.





Во второй раз, по словам адвоката, отказ действительно был связан с недоверием к экспертам, которые уже якобы фальсифицировали одну экспертизу по делу.





Основатель сайта "Белорусский партизан" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины.



