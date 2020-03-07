Поздравление от руководства района с Международным женским днем

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Дорогие женщины Ганцевичского района!

Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним праздником – Международным днем 8 Марта!

Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Ваши доброта и любовь всегда были предметом восхищения, вдохновляли на великие дела.

Благодаря женщине – незыблемым остаются такие ценности, как семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью.

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных ценностей и активное участие во всех сферах социальных и экономических преобразований.

В эти весенние дни желаем замечательного праздничного настроения вам и вашим близким!

Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царит мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

(Visited 2 times, 2 visits today)