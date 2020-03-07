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Поздравление от руководства района с Международным женским днем

07.03.2020 09:06 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Поздравление от руководства района с Международным женским днем

Дорогие женщины Ганцевичского района!

Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним праздником – Международным днем 8 Марта!

Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Ваши доброта и любовь всегда были предметом восхищения, вдохновляли на великие дела.

Благодаря женщине – незыблемым остаются такие ценности, как семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью.

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных ценностей и активное участие во всех сферах социальных и экономических преобразований.

В эти весенние дни желаем замечательного праздничного настроения вам и вашим близким!

Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царит мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!

 Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

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Дорогие женщины Ганцевичского района! Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним праздником – Международным днем 8 Марта! Природа
 
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