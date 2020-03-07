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Белорусские теннисисты сыграли вничью с немцами в первый день Кубка Дэвиса

07.03.2020 08:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские теннисисты сыграли вничью с немцами в первый день Кубка Дэвиса
Фото из открытых источников

В немецком Дюссельдорфе завершился первый день квалификационного раунда теннисного Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Германии. После двух поединков счет в противостоянии ничейный – 1:1.

Белорусские теннисисты сыграли вничью с немцами в первый день Кубка Дэвиса Виктория Азаренко снялась с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В стартовой игре второй номер белорусской сборной уступил в двух сетах лидеру немецкой команды Яну-Леннарду Штруффу – 4:6, 4:6. Затем первая ракетка Беларуси Егор Герасимов одержал волевую победу в трех сетах над Филиппом Кольшрайбером – 4:6, 7:5, 7:6 (7:3).

Во второй день соревнований, 7 марта, сначала состоится парный матч, на который у белорусов заявлены Андрей Василевский и Егор Герасимов, а у немцев – Кевин Кравиц и Андреас Мис. Затем пройдут еще два одиночных поединка: Егор Герасимов против Ян-Леннарда Штруффа, а Илья Ивашко – против Филипп Кольшрайбер. Тем не менее, капитаны команд имеют право сделать замену игроков.

Для общей победы команде следует одержать три победы в матчах. Победитель квалификационного раунда в ноябре 2020 года сыграет в финальном раунде Кубка Дэвиса в Мадриде.

 
 
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В Германии проходит квалификационный раунд Кубка Дэвиса-2020.
 
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