Белорусские теннисисты сыграли вничью с немцами в первый день Кубка Дэвиса

Источник материала: Аргументы и факты

В немецком Дюссельдорфе завершился первый день квалификационного раунда теннисного Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Германии. После двух поединков счет в противостоянии ничейный – 1:1.

В стартовой игре второй номер белорусской сборной уступил в двух сетах лидеру немецкой команды Яну-Леннарду Штруффу – 4:6, 4:6. Затем первая ракетка Беларуси Егор Герасимов одержал волевую победу в трех сетах над Филиппом Кольшрайбером – 4:6, 7:5, 7:6 (7:3).

Во второй день соревнований, 7 марта, сначала состоится парный матч, на который у белорусов заявлены Андрей Василевский и Егор Герасимов, а у немцев – Кевин Кравиц и Андреас Мис. Затем пройдут еще два одиночных поединка: Егор Герасимов против Ян-Леннарда Штруффа, а Илья Ивашко – против Филипп Кольшрайбер. Тем не менее, капитаны команд имеют право сделать замену игроков.

Для общей победы команде следует одержать три победы в матчах. Победитель квалификационного раунда в ноябре 2020 года сыграет в финальном раунде Кубка Дэвиса в Мадриде.