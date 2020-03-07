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На подходе: первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси ожидают в Украине

07.03.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительной информации, в пролив Босфор он должен зайти 8 марта.Такой путь транспортировки нефти в Беларусь уже использовали в 2011 году.

На подходе: первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси ожидают в Украине

Как нефтепровод «Одесса - Броды» готовится качать азербайджанскую нефть для Беларуси

Приемом нефти в морском порту и ее транспортировкой в Беларусь будет заниматься компания «Укртранснафта», с которой белорусская сторона подписала договор до конца года. Правда, условия этого контракта - объемы и цена - нет разглашаются, пишет ex-press.by

Танкер с азербайджанской нефтью ожидают в порту «Пивденний» (Одесская область) - он был построен одновременно с нефтепроводом «Одесса - Броды» и включен в его логистику с возможностью грузить нефть из танкеров и на танкеры. Через украинский трубопровод нефть из Азербайджана пойдет до границы Беларуси в направлении Мозыря.

Использование нефтепровода «Одесса - Броды» было прекращено в 2014 году - тогда из «трубы» выкачали даже технологическую нефть в резервуары компании украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Но нефтепровод не был законсервированный и, как убеждают специалисты, находится в рабочем состоянии.

Опыт 2011 года

Такой путь транспортировки нефти в Беларусь уже использовали в 2011 году. Тогда «Укртранснафта» и «Белорусская нефтяная компания» договорились на поставку 4 миллионов тонн в год к 2013 году. Однако по экономическим причинам тогда удалось прокачать только 1 миллион тонн, и с конца 2011 года поставки соответственно этому контракту остановили. Из-за невыполнения условий контракта «Укртранснафта» обратилась в Международный арбитражный суд Беларуси, который принял решение взыскать с «Белорусской нефтяной компании» 24,021 миллиона долларов за неиспользованные объемы транспортировки соответственно условиям контракта «качай или плати», а с «Укртранснафты» - 31,878 миллиона долларов компенсации за изменение качества нефти во времени транспортировки. В результате взаимозачета белорусская сторона еще выиграла 7,857 миллиона долларов у украинской компании.

Украине нужны гарантии

Имея такой опыт, генеральный директор компании «Укртранснафта» Николай Гавриленко весьма скептически оценивал возможности организовать поставки нефти в Беларусь через Украину в 2020 или 2021 годах. На переговорах в ноябре 2019 года он настаивал на гарантиях белорусской стороны об «экономической целесообразности проекта».


«Мы со своей стороны на заседании рабочей группы сделали два достаточно понятных предложения. Первое - зафиксировать, что в случае, если она (белорусская сторона) действительно захотят серьезно подойти к вопросу транспортировки нефти маршрутом Одесса - Броды - Мозырь, то переговорный процесс надо начинать за год до начала соответствующих работ. Необходимо конкретное техническое задание: какой объем нефти, какие сорта, какие режимы. Тогда мы на основании их официального заявления подготовим технологическую карту действий, чтобы все стороны понимали намерения, ответственность и экономические результаты всей этой истории», - сообщил Николай Гавриленко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Необходимо 430 тысяч тонн технологической нефти

По информации агентства Интерфакс-Запад, в течение марта через Украину планируют поставить 250 тысяч тонн нефти из Азербайджана. В Украине не исключают, что поставка этого объема может растянуться до апреля.

К началу перекачки нефти в Беларусь украинская сторона должна заполнить трубопровод «Одесса - Броды» технологической нефтью. В 2011 году, когда впервые был использован такой путь, на эти цели понадобилось 430 тысяч тонн сырья.


По официально не подтвержденной информации, скачивать технологическую нефть в трубопровод «Одесса - Броды» начали уже 3 марта.

Но в компании «Укртранснафта» утверждают, что не взялись бы за этот проект, если бы он был экономически невыгодным. А для Украины как государства это еще и укрепление статуса одного из важных игроков в диверсификации поставок энергоресурсов в Каспийско-Черноморском регионе.
 
 
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По предварительной информации, в пролив Босфор он должен зайти 8 марта.Такой путь транспортировки нефти в Беларусь уже использовали в 2011 году.
 
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