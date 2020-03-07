«Сделаю пластику или вставлю импланты». Эти девушки из ММА не боятся сломать нос и потерять зубы

Источник материала: Tut.by

Женские бои в мире ММА всё больше набирают обороты, мастера смешанных единоборств появились и в Беларуси. Вчерашнюю заводчанку Лилию Казак ведут в сильный промоушен вроде UFC, студентка Карина Чаплинская в 18 лет провела первый профессиональный бой, а актрису и каскадера Татьяну Александрову также тянет в октагон. В преддверии 8 Марта SPORT.TUT.BY пообщался с девушками, которые не боятся сломать нос и потерять в бою зубы.



Лилия Казак — сверху. Фото со страницы Лилии Казак во «ВКонтакте»

«Раньше мои менеджеры хотели просто срубить бабла. Имели наглость просить тридцать процентов от гонорара»

Лилия Казак по прозвищу Волчица — самый опытный белорусский боец смешанных единоборств среди женщин (у нее 10 побед, 6 поражений и 2 ничьи). До недавнего времени она совмещала спортивную карьеру с работой монтажником электровакуумных приборов на заводе, где трудилась с момента выпуска из школы. Лишь в октябре 2019-го Лиля ушла с производства, полностью посвятив себя спорту. Сейчас ей 30 лет.

Переход Казак на профессиональный уровень случился так поздно из-за сопротивления в стране женскому ММА. Обычно Волчица наездами дралась в России, тогда как в Беларуси в мире единоборств ей не находилось места. В 2017 году она рассказала нам, что на соревнованиях по рукопашному бою не было женской категории, а на чемпионате Беларуси по панкратиону все девушки в весовой категории до 64 кг снялись, когда узнали об участии Казак.

— С тех пор какой-то движ пошел, и федерации панкратиона и рукопашного боя стали проводить женские бои, — отмечает Лиля. — Девочек все больше, в том числе в ММА. Конкуренция растет.

Запрещать женские бои больше невозможно, и UFC (Ultimate Fighting Championship — Абсолютный бойцовский чемпионат. — Прим. TUT.BY), лучшая лига в ММА, задает тон: все равняются на нее, а там женщин-бойцов хватает. Президент UFC Дана Уайт — коммерсант. Чувствует, на что люди готовы идти, вот почему женские бои в UFC ставят главными и со-главными боями вечера.



Лилия Казак. Фото: Белорусская федерация панкратиона и смешанных боевых единоборств

Лиля Казак начинала спортивный путь примерно в одно время со звездами UFC китаянкой Вэйли Чжан и полькой Йоанной Енджейчик. 8 марта эти девушки будут биться друг с другом за пояс чемпиона UFC в минимальном весе в со-главном бою.

Казак дралась с обеими: с многократной чемпионкой мира и Европы по тайскому боксу Енджейчик в 2012-м — поражение после удушения ручным треугольником, а с Чжан, самоучкой вроде Лили, в 2016-м — поражение после удара ногой в голову.



Лилия Казак против Вэйли Чжан

— С Чжан соперничала после длительного простоя, — вспоминает Лиля. — У меня долго не было менеджера. Как-то на меня вышли, и я согласилась, хотя не соответствовала Чжан — работала на заводе. В этом спорте нужно тренироваться по два раза в день и спарринговаться с лучшими. Тем не менее против Чжан держала удар до конца второго раунда, а там — ручку опустила и приняла на себя удар ногой.

Когда я уже буду в UFC? Скоро. У меня наконец появились хороший менеджер, Алексей Анцыпович, и хорошая команда — Академия ММА. Раньше мои менеджеры были нацелены на то, чтобы просто срубить бабла. Имели наглость просить комиссионные в размере тридцати процентов от гонорара при норме от десяти до двадцати процентов.

А ведь речь шла всего-то о тысяче или полутора тысячах долларов за бой. Часть этой суммы нужно было отстегнуть менеджеру и тренеру, который секундировал. На руках оставалось недостаточно средств, чтобы прожить до следующего боя, потому и работала на заводе.



Лилия Казак против Йоанны Енджейчик

— После боя с Енджейчик меня одолевали мысли о том, чтобы завязать с ММА, — признается Волчица. — «А зачем продолжать? — думала. — Менеджера нет, условий нет». Тогда мой тренер по боксу сказал: «Ты можешь уйти, но мое мнение: делать это нужно после победы». Эти слова вдохновили. Через год я нокаутировала украинку Лену Овчинникову, которая позже ушла в Bellator (Bellator Fighting Championships — Беллатор-бойцовский чемпионат. — Прим. TUT.BY).

С появлением в моей жизни Анцыповича многое изменилось. Он управляет моей карьерой. Дает уверенность, что бои у меня будут регулярно — до четырех поединков в год, так что я оставила работу. Забрала трудовую книжку на заводе и почувствовала облегчение. Наконец-то я свободна! Исполнилась мечта — занимаюсь любимым делом.

Вместе с Анцыповичем мы вышли на серию из двух побед в ММА, причем оформлены они были за неделю. В Сочи за девятнадцать секунд нокаутировала россиянку Викторию Склярову, а затем заменила в Ростове-на-Дону травмированную спортсменку и единогласным решением судей взяла верх над Ириной Алексеевой, подписанной в Invicta FC девочкой.



Лилия Казак против Виктории Скляровой

— Моя цель — дойти до американских промоушенов, — говорит Лиля. — Многие мои соперницы сейчас на контрактах или в UFC, или в Invicta FC (чисто женском промоушене-дочке UFC. — Прим. TUT.BY), или в Bellator. Со всеми достойно билась. Не считаю, что чем-то хуже них. Тренируясь в Академии ММА, буду становиться только лучше и обязательно добьюсь своего.

Анцыпович говорит, что в Invicta FC уже готовы подписать со мной контракт. Проблема одна: сделать американскую визу. Нужно одержать еще одну-две победы, чтобы эта проблема стала разрешимой. Я готова драться с кем угодно, а Анцыпович подыскивает варианты. Хотим оказаться на виду у людей из UFC. Они ведь забирают тех, кто им нравится в Invicta FC.



Лилия Казак. Фото со страницы Лилии Казак во «ВКонтакте»

К слову, чемпионкой UFC в весовой категории Лилии Казак, то есть в наилегчайшем весе, является уроженка Бишкека Валентина Шевченко. 8 февраля Валентина провела третью защиту титула, который добыла после победы над Йоанной Енджейчик в декабре 2018-го. С Шевченко Казак еще не встречалась.

«Не ужасаюсь, когда вижу окровавленное женское лицо. Это такой спорт. Со мной может быть так же»

Карине Чаплинской по прозвищу Малинка 19 лет. Она студентка Брестского государственного университета имени Пушкина. Дебютировала в профессиональном ММА в декабре 2019 года на турнире Gala MMA TFL 19 в Люблине. На выходе из клинча с украинкой Аленой Шидловской Карина исполнила удар в голову — и это была победа нокаутом на девятнадцатой секунде поединка.



Карина Чаплинская против Алены Шидловской

— Хорошо, что все закончилось быстро и в мою пользу. Теперь чувствую себя уверенно, и знаю, что все реально, — говорит Карина. — Обычно в ММА девочки приходят поздно, а я — уже в 18. С детства занимаюсь единоборствами (карате, бокс, кикбоксинг), а с 16 лет — любительским ММА. В 2018-м выиграла чемпионат мира по панкратиону и стала серебряным призером чемпионата мира по рукопашному бою. Какое-то время еще хочу оставаться в кикбоксинге, чтобы лучше подготовиться к карьере в ММА. Вместе с тем совершенствую борцовскую технику.

Меня вдохновляет пример американки Роуз Намаюнас из UFC, которая рано начала карьеру в смешанных единоборствах. В 20 лет она уже была бойцом Invicta FC. А чем я хуже? У меня тоже есть успехи, есть руки и ноги — в общем, какие-то перспективы в ММА, причем немаленькие. Необходимо развиваться. Когда за плечами у меня будет десять боев, подумаю, что делать дальше.



Карина Чаплинская. Фото: Белорусская федерация панкратиона и смешанных боевых единоборств

14 марта на минском турнире NFG 15 Карина Чаплинская проведет второй профессиональный бой в ММА. Против нее в октагон выйдет соотечественница Ксения Новикова.

— Мне все равно, с кем драться, и я не недооцениваю соперников, — заверяет Малинка. — Любой противник силен и выходит в «клетку» бить тебя. Каким бы большим ни казалось преимущество над оппонентом, у него есть шанс победить тебя. Так что необходимо сохранять концентрацию и придерживаться плана на бой.

Продавать бой оскорблениями в адрес соперника? Ой, я такого не понимаю и не приветствую. Должно быть уважение друг к другу. Но если меня заденут за живое, то, думаю, я способна отжечь, то есть ответить, если буду уверена в своих силах. Потому что отжечь и проиграть — так себе!

Вообще же я стараюсь фильтровать людей в своем окружении. В нем нет токсичных людей. Примеры таких? Люди не понимают, что для меня единоборства — это спорт, а не какая-то драка. Пугают тем, что раскачаюсь, как мужик. Это невозможно физиологически! Спрашивают, что я буду делать, если мне сломают нос. Да сделаю пластику и буду дальше драться! Выбьют зуб — так я вставлю импланты. В чем проблема? Все-таки на дворе не XII век. Сейчас можно сделать себе новое лицо, уж если на то пошло.

Выбитые зубы — такое может быть в нашем спорте. Вот только зачем меня забрасывать такими вопросами? Зачем притягивать негативную энергетику? Или, бывает, мужчины подкатывают с просьбой применить против них болевой прием. Напрягает, когда к тебе испытывают нездоровый интерес или пишут в комментариях: «Жалко твое красивое лицо». Я не ужасаюсь, когда вижу окровавленное женское лицо. Это такой спорт. Со мной может быть так же.



Карина Чаплинская и Татьяна Александрова. Фото со страницы Карины Чаплинской в Instagram

Чаплинская учится на тренера и уже знает, что после завершения бойцовской карьеры будет тренировать. А еще она единственная среди героев нашего материала, кто продолжает жить в Бресте: все девушки — воспитанницы брестского бойцовского клуба «Бусидо».

— Люблю Брест, — объясняет Карина. — Понимаю, что в Минске возможностей для развития больше, и той же Лиле с ее опытом необходимо находиться в высококонкурентной среде. Кстати, после моего первого боя Лиля здорово поддержала меня, рассказала несколько историй. Как к ней не прислушаться? Не представляю, как можно было совмещать тренировки и бои с работой на заводе.

Мне пока в Бресте всего хватает. Посмотрим, на каком уровне я буду через пять лет. Может, буду тренировать детей. Но хотелось бы, чтобы с ММА срослось. Это очень зрелищный вид спорта. Трудно с чем-либо сравнить эмоции, которые испытываешь в «клетке».

«В болливудском боевике „Суперотряд“ сыграла злодейку. Постоянно дралась — все сама, как Том Круз»

Татьяна Александрова по прозвищу Валькирия прежде всего актриса театра и кино, а также каскадер, но и в спорте у нее есть достижения. В 2018 году она выиграла чемпионат мира по рукопашному бою среди девушек в возрасте до 21 года.

— У меня всегда была мечта выполнить норматив для присвоения звания мастера спорта и стать чемпионкой мира, — не скрывает Валькирия. — Утопичная идея, согласна. Сама от себя не ожидала, что окажусь в рукопашном бое. За четыре месяца до первенства Европы в этом виде спорта решили с тренерами, что будем готовиться. Подготовке я смогла уделить только два месяца, при этом выложилась по максимуму. На выходе — серебро.

База в единоборствах (а я занималась дзюдо и грэпплингом) позволила добиться хорошего результата. Мне предложили поехать на чемпионат мира. «Хочу-хочу!» — ответила. Глаза горели.

Во время летних каникул, а я тогда училась в Академии искусств, пропадала на тренировках. Оттачивала ударную технику, занималась борьбой. Перед чемпионатом мира была в прекрасной форме, уверенной в себе. Выиграла золото.

Финал чемпионата получился нервным, тут Карина Чаплинская не даст соврать. Она меня поддерживала. В решающей схватке я сражалась с именитой чемпионкой из Узбекистана. Вела в счете в один балл и на последних секундах поединка позволила сопернице отыграться.

Думала, что победу отдадут ей, и она так тоже считала. Обе — в слезах, но потом судья поднял мою руку вверх. Пережила то, что пыталась визуализировать все то время, что занималась спортом. Представляла этот момент, а вовсе не свое появление на церемонии «Оскар»!



Татьяна Александрова. Фото: Белорусская федерация панкратиона и смешанных боевых единоборств

Таня дважды становилась чемпионкой страны по смешанным единоборствам, а в 2019-м провела бой на коммерческом турнире BFC 44. Она проиграла Антонине Кулешовой в поединке, который по датам пересекался со сдачей госэкзамена и защитой диплома в Академии искусств.

— В ту пору у меня был стресс, недосып, — вспоминает Таня. — Мы готовили спектакль и концертные номера, как вдруг за неделю до боя мне сообщили, что предстоит выйти в «клетку» против соперника, с которым мы выступали в разных весовых категориях. «Здорово», — думаю. А отменить уже нельзя: турнир рекламировался, билеты продавались. Люди хотели женский бой, который поставили со-главным боем вечера. Решила выступить, хотя эмоций не хватило. Проиграла, не справившись с нагрузкой.

Мнения о причинах поражения у меня и команды разошлись. Сильно оскорбилась. У меня случился нервный срыв. Естественно, на таком фоне я пропустила следующие чемпионаты Европы и мира по рукопашному бою и панкратиону. Никто не поддержал меня тогда, хотя наиболее остро стоял вопрос распределения. К счастью, из Академии искусств выпустилась с отметками 9 и 10. Так-то я отличница и талантом не обделена.



Татьяна Александрова. Фото со страницы Татьяны Александровой в Instagram

На распределение Таню могли направить в Молодечно, Пуховичи или Дзержинск, но она осталась в Минске, где есть возможность сниматься в кино. Александрова устроилась в Камерный драматический театр. Еще она подрабатывает тренером по фитнес-боксу, ведет кружок актерского мастерства для детей и выполняет каскадерские трюки в кино.

— Другие девушки пробиваются в кино через песенные конкурсы, а у меня другой путь — жесткий, брутальный, но мне нравится, — говорит Таня. — Как у молодого специалиста в профессии актера у меня немного ролей в театре. Актерская среда куда более конкурентная, нежели мир единоборств. Кто-то из ребят-актеров пьет, гуляет, прожигает время за компьютером. Я же трачу его на саморазвитие, хотя напрямую спорт денег не приносит. Косвенно — да.

Например, меня приглашают каскадером на съемки в кино. Недавно снялась в болливудском боевике «Суперотряд», производство которого велось на «Беларусьфильме». Начала работу в этом проекте как каскадер, но так впечатлила съемочную группу хореографией боевых сцен, что они написали под меня роль.

Я сыграла злодейку, которая похитила маленькую девочку. Постоянно дралась — все сама, как Том Круз. Мне все проигрывали, и только в конце главные герои победили меня. Выход фильма запланирован на лето 2020 года.

Александрова давно не выступала на спортивных турнирах. В конце 2019-го она два месяца пролежала с пневмонией, потеряв мышечную массу. На восстановление физической формы уже ушло четыре месяца. Валькирия мечтает выиграть чемпионаты мира по рукопашному бою и панкратиону во взрослых категориях, после чего хочет провести профессиональный бой по правилам ММА.

— У нас есть хорошие промоушены, федерации панкратиона и рукопашного боя, которые могут организовать такой бой, — говорит Таня. — Но планов не строю, так как убедилась, что часто смысла в этом нет. Просто наслаждаюсь тренировками. Как только почувствую, что нахожусь в той самой победой форме, вернусь к выступлениям и, может быть, повторю путь Пейдж Ванзант. Она пришла в ММА из танцев и позже, будучи на контракте в UFC, принимала участие в телевизионном танцевальным шоу. Моя страсть — это кинематограф, а не театр, и, думаю, совмещать съемки в кино и спорт реально.