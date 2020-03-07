|
Пьяный мужчина побежал через МКАД и попал под колеса автомобиля
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля на МКАД. Об этом
Происшествие случилось вечером 6 марта. По предварительной информации, водитель Skoda ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Тимирязева. В районе развязки с улицей Притыцкого он сбил мужчину, который перебегал дорогу.
В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в больницу. В ГАИ отметили, что мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось вечером 6 марта в районе развязки с улицей Притыцкого.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)