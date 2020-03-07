Пьяный мужчина побежал через МКАД и попал под колеса автомобиля

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля на МКАД. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось вечером 6 марта. По предварительной информации, водитель Skoda ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Тимирязева. В районе развязки с улицей Притыцкого он сбил мужчину, который перебегал дорогу.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в больницу. В ГАИ отметили, что мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения.