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В Лунинце подозреваемый в кражах мужчина скрывался три месяца. Фигуранту помогал друг
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лунинце задержан с поличным уроженец Борисова, который подозревается в воровстве из магазинов электроники.
Как
Благодаря камерам наблюдения удалось выяснить, что подозреваемым является 37-летний мужчина, который неоднократно судим за кражи и находился в розыске с декабря 2019 года за совершение правонарушений в Минской и Витебской областях.
Милиционеры установили, что гражданин снимал квартиру в Пинске. Когда подозреваемый возвращался домой после совершения другого преступления, он был задержан. После этого правоохранители смогли узнать, как мужчина мог скрываться три месяца.
Фигурант покидал дом только с целью краж и продажи украденного. Всем необходимым гражданина обеспечивал его знакомый. В настоящее время известно о пяти кражах.
В конце февраля в Бобруйске мужчина украл девять роз, чтобы подарить их жене.
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Новости Беларуси. В Лунинце задержан с поличным уроженец Борисова, который подозревается в воровстве из магазинов электроники. Как сообщает МВД Беларуси, в...
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