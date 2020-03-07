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В Лунинце подозреваемый в кражах мужчина скрывался три месяца. Фигуранту помогал друг

07.03.2020 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лунинце задержан с поличным уроженец Борисова, который подозревается в воровстве из магазинов электроники. 

Как сообщает МВД Беларуси, в середине февраля в Лунинце к правоохранителям обратились работники магазина, из которого исчез ноутбук стоимостью почти 2 тысячи рублей. 

Благодаря камерам наблюдения удалось выяснить, что подозреваемым является 37-летний мужчина, который неоднократно судим за кражи и находился в розыске с декабря 2019 года за совершение правонарушений в Минской и Витебской областях. 

Милиционеры установили, что гражданин снимал квартиру в Пинске. Когда подозреваемый возвращался домой после совершения другого преступления, он был задержан. После этого правоохранители смогли узнать, как мужчина мог скрываться три месяца. 

Фигурант покидал дом только с целью краж и продажи украденного. Всем необходимым гражданина обеспечивал его знакомый. В настоящее время известно о пяти кражах. 

В конце февраля в Бобруйске мужчина украл девять роз, чтобы подарить их жене. 

В итоге цветы оказались за мусоропроводом – подробнее здесь

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Новости Беларуси. В Лунинце задержан с поличным уроженец Борисова, который подозревается в воровстве из магазинов электроники.  Как сообщает МВД Беларуси, в...
 
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