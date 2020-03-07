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Руководителю ансамбля «Верасы» Василию Раинчику 70 лет. Александр Лукашенко направил поздравления

07.03.2020 15:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С именем этого человека связана карьера многих белорусских артистов. Народному артисту Беларуси Василию Раинчику исполняется 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководителю ансамбля «Верасы» Василию Раинчику 70 лет. Александр Лукашенко направил поздравления

Поздравления юбиляру направил Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что самобытный талант и преданность своему делу позволили Василию Раинчику создавать музыкальные шедевры, которые стали настоящими визитными карточками белорусской эстрады.

Руководителю ансамбля «Верасы» Василию Раинчику 70 лет. Александр Лукашенко направил поздравления

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша плодотворная деятельность прошла испытание временем, стала культурным достоянием Беларуси и продолжает служить эталоном профессионального мастерства. Уверен, что вы еще долгие годы будете радовать многочисленных поклонников интересными творческими проектами.

Руководителю ансамбля «Верасы» Василию Раинчику 70 лет. Александр Лукашенко направил поздравления

Творческая деятельность Василия Раинчика неразрывно связана с ансамблем «Верасы». Коллектив неоднократно становился лауреатом и победителем престижных конкурсов. Его музыку знают во многих странах. Результатом плодотворной работы стал и музыкальный триумф Ксении Ситник и Алексея Жигалковича на детском «Евровидении».

Руководителю ансамбля «Верасы» Василию Раинчику 70 лет. Александр Лукашенко направил поздравления

Люди в материале: Александр Лукашенко, Василий Раинчик

 
 
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Новости Беларуси. С именем этого человека связана карьера многих белорусских артистов. Народному артисту Беларуси Василию Раинчику исполняется 70 лет, сообщили в...
 
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