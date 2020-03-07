Руководителю ансамбля «Верасы» Василию Раинчику 70 лет. Александр Лукашенко направил поздравления

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С именем этого человека связана карьера многих белорусских артистов. Народному артисту Беларуси Василию Раинчику исполняется 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Поздравления юбиляру направил Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что самобытный талант и преданность своему делу позволили Василию Раинчику создавать музыкальные шедевры, которые стали настоящими визитными карточками белорусской эстрады.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша плодотворная деятельность прошла испытание временем, стала культурным достоянием Беларуси и продолжает служить эталоном профессионального мастерства. Уверен, что вы еще долгие годы будете радовать многочисленных поклонников интересными творческими проектами.





Творческая деятельность Василия Раинчика неразрывно связана с ансамблем «Верасы». Коллектив неоднократно становился лауреатом и победителем престижных конкурсов. Его музыку знают во многих странах. Результатом плодотворной работы стал и музыкальный триумф Ксении Ситник и Алексея Жигалковича на детском «Евровидении».



