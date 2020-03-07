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Видеофакт: репетиция женской роты почетного караула
Источник материала: Партизан
Военнослужащие активно проводят подготовку к параду Великой Победы 9 мая. Не стали исключением и девушки, которых специально отобрали для почетной миссии.
YouTube / Минобороны России
Женщины в военной форме впервые в составе роты почетного караула откроют парад войск Екатеринбургского гарнизона в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В министерстве обороны РФ рассказали, что для участия в параде в соединения и частях Центрального военного округа, Сибири, Урала и Поволжья специально отобрали 24 девушки.
Подготовка женской роты почетного караула включает в себя отработку строевых приемов с оружием и без, движения в составе шеренг и взвода, растяжку и силовые упражнения в спортзале.
Смотрите на видео, как прекрасный пол проводит репетицию парада, который состоится 9 мая в Екатеринбурге.
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Военнослужащие активно проводят подготовку к параду Великой Победы 9 мая. Не стали исключением и девушки, которых специально отобрали для почетной миссии.
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