Чиновники - про ошибки в начислении зарплат бюджетникам, из-за которых они «подставляют» президента

Источник материала: Tut.by

Почти 60 работникам бюджетных организаций Могилевской области январские зарплаты насчитали с ошибками. Из-за этого специалистам нескольких учреждений образования и спорта начислили более чем на 2,2 тысячи рублей меньше, чем было положено, сообщает mogilevnews.by со ссылкой на областной КГК. Случаи необоснованного снижения размера зарплаты специалисты Госконтроля также нашли в Гомельской, Гродненской, Могилевской, а также Витебской областях.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, с января 2020 года бюджетникам по-новому рассчитывают зарплаты. У некоторых учителей , работников детских садов , ДЮСШ , медиков , работников культуры возникли вопросы, почему январская зарплата оказалась заметно ниже декабрьской.

Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области выяснили, что не во всех учреждениях бюджетной сферы обеспечено надлежащее выполнение поручений президента по недопущению снижения размеров зарплаты работникам при введении с 2020 года новых условий оплаты труда, сообщает mogilevnews.by.

— Контролерами установлено снижение начисленной заработной платы за январь текущего года в сравнении с декабрем 2019-го у 59 работников трех учреждений образования и одного спорта на общую сумму свыше 2,2 тыс. рублей. Выявленные недоплаты в основном связаны с неверной трактовкой норм законодательства и ошибками при установлении размеров отдельных видов надбавок, — рассказали в КГК региона.

Пострадавшим работникам доначислили деньги доначисления и выплаты зарплаты работникам. Контрольные мероприятия за соблюдением требований Главы государства при переходе на новые условия оплаты труда в бюджетной сфере продолжаются.

Ранее в КГК уже рассказывали о проверках начисления зарплат бюджетникам по новой схеме. «Есть незначительные отклонения в зарплате за январь в сравнении с предыдущими периодами. Это связано в первую очередь с человеческим фактором. Где-то бухгалтерские работники либо наниматели немного недоработали в данном вопросе. При этом средств фонда оплаты труда было достаточно, чтобы выплатить зарплату в полном объеме, — отмечал ранее заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло.

К примеру, в Миорском районе 42 педагогам неправильно начислили зарплаты, им занизили выплаты. Учителям недоплатили больше 2000 рублей, эти деньги им уже перечислили. Об этом сообщает «Витебский курьер» со ссылкой на КГК по Витебской области.

Министр труда — про ошибки в начислениях

Про ошибки в начислении зарплат бюджетникам высказалась также министр труда Ирина Костевич в интервью телеканалу ОНТ . На вопрос, как решается проблема с зарплатами бюджетников, глава ведомства ответила:

— Новая система оплаты труда, которая заработала с 1 января 2020 года, не нацелена была на повышение заработной платы. Эта система была нацелена на совершенствование системы оплаты труда, самой системы. Главное — не допустить снижение заработной платы. В равных условиях: при одинаковом количестве рабочих дней, при одинаковой нагрузке. Мы понимаем эту сопоставимость. Какие вопросы решила эта новая система? Тарифная ставка — 41 рубль. Если посмотреть по минимальной зарплате, то это всего чуть больше 12% — удельный вес тарифной части, первый разряд. С 1 января 2020 года мы перешли на базовую ставку, и это — 185 рублей. Мы усилили удельный вес постоянной, тарифной, гарантированной части в заработной плате. Это очень важно. С чем мы столкнулись на практике, когда пошло начисление по январю? Конечно, не избежали человеческого фактора — ошибки.

По мнению Ирины Костевич, «сработал человеческий фактор».

— Мы старались максимально оперативно реагировать на это. Для этого должна быть фактура. Нам не нужны фамилия и отчество, нам нужно хотя бы название учреждения, где человек увидел, что на его взгляд ему неправильно начислена зарплата. В течение января — февраля, отрабатывая расчетники, мы посмотрели, что люди видят цифру «итого». Но перед «итого» есть составляющая всей заработной платы. В образовании к элементу заработной платы относили материальную помощь, но это не элемент зарплаты, это материальная помощь. Премию, которую давали за счет экономии. Мы же говорим о базовых условиях. Экономия будет, но не в январе, так как это начало года. Это не только специфика бюджета, а и специфика страны, коммерческого сектора. Эта экономия появится в феврале, марте. Она будет. Фонд оплаты труда как сформировался, такой и будет. А в бюджете фонд оплаты труда на 2020 год заложен с ростом 15%.

По словам Ирины Костевич, прогнозируется, что зарплата в бюджетной сфере по итогам 2020 года будет 930 рублей, прирост 10%.

— Январь — специфический месяц. Самое главное — не допустить вот этого человеческого фактора. И второй момент. Мы дали больше возможности руководителям принимать решения, мотивировать и стимулировать человека, с полной отдачей работать на рабочем месте. И здесь, может, руководитель организации не в полной мере воспользовался этим правом. У нас на сайте все телефоны прямой телефонной линии Министерства труда и социальной защиты. Мы опять развернули прямую телефонную линию на март. Поэтому, если есть вопросы или непонимание или хочется выяснить, что произошло с вашей зарплатой, мы открыты в течение всего рабочего дня, мы открыты в субботу, есть сайт, куда можно написать, есть электронная почта. Мы готовы к открытому диалогу, максимально оперативно, в режиме «скорой помощи» решать эти вопросы, — сказала Ирина Костевич.

Напомним, Александр Лукашенко 28 февраля прокомментировал ситуацию с зарплатами бюджетников, которые рассчитали по новой схеме. Президент заявил, что нужно разобраться с вопросами, которые появились у работников бюджетных организаций по их январским заработкам. «Сейчас люди получили зарплату за январь. И появились вопросы, с которыми предстоит серьезно разобраться», — сказал президент 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов.

По мнению президента, «это самая элементарная бухгалтерия — в бюджетной сфере начислить заработную плату». «Почему этого не произошло… Я думаю, правительство и Комитет госконтроля, если нужно — и прокуратура, доложат, что там произошло. Вы просто подставляете и меня. Я же публично сказал, что никто не должен пострадать», — добавил Александр Лукашенко.

Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко заявил , что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

Правительство ранее предупредило руководителей бюджетных организаций и тех ведомств, у которых они находятся в подчинении, что они будут нести личную ответственность за допущение падения зарплат работников за январь в сравнении с декабрем прошлого года.

Министры труда и финансов до 10 февраля должны были отчитаться о выполнении поручения, а при необходимости внести предложения «об ответственности кадров».