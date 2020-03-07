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Чиновники - про ошибки в начислении зарплат бюджетникам, из-за которых они «подставляют» президента
Источник материала: Tut.by
Почти 60 работникам бюджетных организаций Могилевской области январские зарплаты насчитали с ошибками. Из-за этого специалистам нескольких учреждений образования и спорта начислили более чем на 2,2 тысячи рублей меньше, чем было положено, сообщает
Напомним, с января 2020 года бюджетникам по-новому
Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области выяснили, что не во всех учреждениях бюджетной сферы обеспечено надлежащее выполнение поручений президента по недопущению снижения размеров зарплаты работникам при введении с 2020 года новых условий оплаты труда, сообщает mogilevnews.by.
— Контролерами установлено снижение начисленной заработной платы за январь текущего года в сравнении с декабрем 2019-го у 59 работников трех учреждений образования и одного спорта на общую сумму свыше 2,2 тыс. рублей. Выявленные недоплаты в основном связаны с неверной трактовкой норм законодательства и ошибками при установлении размеров отдельных видов надбавок, — рассказали в КГК региона.
Пострадавшим работникам доначислили деньги доначисления и выплаты зарплаты работникам. Контрольные мероприятия за соблюдением требований Главы государства при переходе на новые условия оплаты труда в бюджетной сфере продолжаются.
Ранее в КГК уже
К примеру, в Миорском районе 42 педагогам неправильно начислили зарплаты, им занизили выплаты. Учителям недоплатили больше 2000 рублей, эти деньги им уже перечислили. Об этом
Министр труда — про ошибки в начислениях
Про ошибки в начислении зарплат бюджетникам высказалась также министр труда Ирина Костевич в интервью телеканалу
— Новая система оплаты труда, которая заработала с 1 января 2020 года, не нацелена была на повышение заработной платы. Эта система была нацелена на совершенствование системы оплаты труда, самой системы. Главное — не допустить снижение заработной платы. В равных условиях: при одинаковом количестве рабочих дней, при одинаковой нагрузке. Мы понимаем эту сопоставимость. Какие вопросы решила эта новая система? Тарифная ставка — 41 рубль. Если посмотреть по минимальной зарплате, то это всего чуть больше 12% — удельный вес тарифной части, первый разряд. С 1 января 2020 года мы перешли на базовую ставку, и это — 185 рублей. Мы усилили удельный вес постоянной, тарифной, гарантированной части в заработной плате. Это очень важно. С чем мы столкнулись на практике, когда пошло начисление по январю? Конечно, не избежали человеческого фактора — ошибки.
По мнению Ирины Костевич, «сработал человеческий фактор».
— Мы старались максимально оперативно реагировать на это. Для этого должна быть фактура. Нам не нужны фамилия и отчество, нам нужно хотя бы название учреждения, где человек увидел, что на его взгляд ему неправильно начислена зарплата. В течение января — февраля, отрабатывая расчетники, мы посмотрели, что люди видят цифру «итого». Но перед «итого» есть составляющая всей заработной платы. В образовании к элементу заработной платы относили материальную помощь, но это не элемент зарплаты, это материальная помощь. Премию, которую давали за счет экономии. Мы же говорим о базовых условиях. Экономия будет, но не в январе, так как это начало года. Это не только специфика бюджета, а и специфика страны, коммерческого сектора. Эта экономия появится в феврале, марте. Она будет. Фонд оплаты труда как сформировался, такой и будет. А в бюджете фонд оплаты труда на 2020 год заложен с ростом 15%.
По словам Ирины Костевич, прогнозируется, что зарплата в бюджетной сфере по итогам 2020 года будет 930 рублей, прирост 10%.
— Январь — специфический месяц. Самое главное — не допустить вот этого человеческого фактора. И второй момент. Мы дали больше возможности руководителям принимать решения, мотивировать и стимулировать человека, с полной отдачей работать на рабочем месте. И здесь, может, руководитель организации не в полной мере воспользовался этим правом. У нас на сайте все телефоны прямой телефонной линии Министерства труда и социальной защиты. Мы опять развернули прямую телефонную линию на март. Поэтому, если есть вопросы или непонимание или хочется выяснить, что произошло с вашей зарплатой, мы открыты в течение всего рабочего дня, мы открыты в субботу, есть сайт, куда можно написать, есть электронная почта. Мы готовы к открытому диалогу, максимально оперативно, в режиме «скорой помощи» решать эти вопросы, — сказала Ирина Костевич.
Напомним, Александр Лукашенко 28 февраля
По мнению президента, «это самая элементарная бухгалтерия — в бюджетной сфере начислить заработную плату». «Почему этого не произошло… Я думаю, правительство и Комитет госконтроля, если нужно — и прокуратура, доложат, что там произошло. Вы просто подставляете и меня. Я же публично сказал, что никто не должен пострадать», — добавил Александр Лукашенко.
Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко
Правительство ранее
Министры труда и финансов до 10 февраля должны были отчитаться о выполнении поручения, а при необходимости внести предложения «об ответственности кадров».
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Почти 60 работникам бюджетных организаций Могилевской области январские зарплаты насчитали с ошибками. Из-за этого специалистам нескольких учреждений...
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