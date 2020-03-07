Егор Герасимов: поначалу теннис мне не сильно нравился









Поначалу теннис мне не сильно нравился. До 16 лет не думал, что теннис станет моей работой в будущем. Когда был ребенком, думал стать кем-то вроде компьютерного ученого. Хотел заниматься чем-то, связанным с компьютерами.





Что для тебя значит выступать за Беларусь?





Это значит все. Горжусь тем, что играю за Беларусь. В детстве это была моя мечта — представлять Беларусь. Это моя родина, я ее очень люблю. Поэтому Макс Мирный и был моим кумиром. Он всегда хотел играть и побеждать за свою страну, — сказал Герасимов в видеоинтервью, опубликованном в твиттере Кубка Дэвиса.



