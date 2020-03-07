|
Егор Герасимов: поначалу теннис мне не сильно нравился
Источник материала: Партизан
Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов рассказал о любви к родине, кумире и признался, что до 16 лет не собирался стать профессиональным теннисистом.
Поначалу теннис мне не сильно нравился. До 16 лет не думал, что теннис станет моей работой в будущем. Когда был ребенком, думал стать кем-то вроде компьютерного ученого. Хотел заниматься чем-то, связанным с компьютерами.
Что для тебя значит выступать за Беларусь?
Это значит все. Горжусь тем, что играю за Беларусь. В детстве это была моя мечта — представлять Беларусь. Это моя родина, я ее очень люблю. Поэтому Макс Мирный и был моим кумиром. Он всегда хотел играть и побеждать за свою страну, — сказал Герасимов в видеоинтервью, опубликованном в твиттере Кубка Дэвиса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов рассказал о любви к родине, кумире и признался, что до 16 лет не собирался стать профессиональным теннисистом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)