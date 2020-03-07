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Как получить компенсацию за неиспользованные чеки «Имущество»?
07.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Если чеки ИПЧ «Имущество» у вас еще где-то сохранились и вы их не успели вложить, например, в акции белорусских компаний и предприятий, есть возможность предъявить их государству к погашению.
В этом случае, чеки тоже могут принести определенную прибыль: по закону предусмотрена выплата компенсации тем, кто не использовали свои чеки. Правда, следует знать, что компенсируют только лично начисленные чеки. Номинальная стоимость одного составляет 44 копейки.
Получить компенсацию можно будет и от государства. Правда, только после 31.12.2020, когда закончится срок обращения
Неиспользованные чеки можно будет предъявить для погашения по месту выдачи или в Нацбанк. Однако компенсируют лишь чеки, начисленные лично гражданину. Подаренные или полученные по наследству компенсации не подлежат
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Если чеки ИПЧ «Имущество» у вас еще где-то сохранились и вы их не успели вложить, например, в акции белорусских компаний и предприятий, есть возможность предъявить...
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