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Кто по мнению Конгресса США виноват в крушениях Boeing 737 MAX
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Палате представителей Конгресса США считают, что за катастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX несет ответственность сама компания вместе с Федеральным авиационным управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению конгрессменов, катастрофы стали результатом ошибочного проектирования воздушного судна и невыполнения авиационным управлением своих обязанностей по их выявлению.
Сочетание этих ошибок и привело к трагедиям.
Крушения самолетов модели Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии унесли жизни 346 человек.
Причиной был назван сбой в работе новейшей компьютерной системы коррекции маневрирования.
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Новости мира. В Палате представителей Конгресса США считают, что за катастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX несет ответственность сама компания вместе с...
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