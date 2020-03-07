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Кто по мнению Конгресса США виноват в крушениях Boeing 737 MAX

07.03.2020 15:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Палате представителей Конгресса США считают, что за катастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX несет ответственность сама компания вместе с Федеральным авиационным управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто по мнению Конгресса США виноват в крушениях Boeing 737 MAX

По мнению конгрессменов, катастрофы стали результатом ошибочного проектирования воздушного судна и невыполнения авиационным управлением своих обязанностей по их выявлению.

Компания Boeing потеряла 5 млрд долларов из-за запрета 737 MAX

Сочетание этих ошибок и привело к трагедиям.

Кто по мнению Конгресса США виноват в крушениях Boeing 737 MAX

Крушения самолетов модели Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии унесли жизни 346 человек.

Производство самолётов Boeing 737 MAX приостановят с января 2020 года

Причиной был назван сбой в работе новейшей компьютерной системы коррекции маневрирования.

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Новости мира. В Палате представителей Конгресса США считают, что за катастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX несет ответственность сама компания вместе с...
 
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