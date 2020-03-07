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Более 57 тысяч больных коронавирусом уже поправились
07.03.2020 19:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По состоянию на 7 марта в мире зарегистрировано 102 188 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом говорят данные сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.
Известно, что большая часть случаев инфицирования, а именно 80 651, зафиксирована на материковой части Китая, который принято считать эпицентром поражения. Продолжает расти число инфицированных в Южной Корее — до 6 767, Иране — до 4 747, и Италии — до 4 636,
По состоянию на утро 7 марта общее количество людей, которым удалось побороть болезнь, возросло до 57 389 человек. Рядом с этим 3 491 случай стал летальным.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение". В ВОЗ опасаются, что вирус попадет на территорию стран со слабой системой здравоохранения. 28 февраля ВОЗ повысила уровень опасности до очень высокого.
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По состоянию на 7 марта в мире зарегистрировано 102 188 случаев заболевания коронавирусом.
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