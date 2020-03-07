ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 57 тысяч больных коронавирусом уже поправились

07.03.2020 19:09 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

По состоянию на 7 марта в мире зарегистрировано 102 188 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом говорят данные сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Известно, что большая часть случаев инфицирования, а именно 80 651, зафиксирована на материковой части Китая, который принято считать эпицентром поражения. Продолжает расти число инфицированных в Южной Корее — до 6 767, Иране — до 4 747, и Италии — до 4 636, сообщает zn.ua.

По состоянию на утро 7 марта общее количество людей, которым удалось побороть болезнь, возросло до 57 389 человек. Рядом с этим 3 491 случай стал летальным.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение". В ВОЗ опасаются, что вирус попадет на территорию стран со слабой системой здравоохранения. 28 февраля ВОЗ  повысила уровень опасности до очень высокого.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 7 марта в мире зарегистрировано 102 188 случаев заболевания коронавирусом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые разгадали тайну: Почему женщины в среднем живут дольше мужчин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика