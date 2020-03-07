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Ученые разгадали тайну: Почему женщины в среднем живут дольше мужчин

07.03.2020 19:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Не только у нас, людей, но и у других млекопитающих преимущество на стороне представительниц женского пола: они в среднем живут дольше мужчин. Ученые, вероятно, разгадали загадку разной продолжительности жизни», — сообщает немецкое издание Die Welt.


 


«Если спросить пожилых людей о секрете их долгой жизни, они чаще всего ответят: здоровое питание, немного спорта, мало алкоголя и много воды. Одну вещь они не упомянут: хромосомы. Но именно с ними, вероятно, связано то, почему среди млекопитающих представительницы женского пола живут, как правило, дольше своих сородичей мужского пола», информирует enovosty.com/news.

Особую роль при этом играет наличие двух X-хромосом — по крайней мере, таков результат исследования ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.

«У млекопитающих самцы имеют одну X-хромосому и одну Y-хромосому, при этом самки имеют две Х-хромосомы, — поясняет издание. — У птиц, например, все с точностью до наоборот: у самцов две Z-хромосомы, в то время как у самок одна Z-хромосома и одна W-хромосома. То есть у этих видов преимущество на стороне самцов».

«Так называемая гомогаметность, наличие двух одинаковых хромосом, вероятно, играет решающую роль в продолжительности жизни. Ведь таким образом важная наследственная информация имеется в двух вариантах. Если одна версия подвергнется неблагоприятной мутации, здоровый вариант компенсирует повреждение».

«Эта гипотеза уже давно высказывалась исследователями. Теперь ее проверили ученые из Австралии. Для этого они изучили продолжительность жизни в общей сложности 229 видов животных. «Мы проанализировали данные не только о приматах, других млекопитающих и птицах, но также о рептилиях, рыбах, амфибиях, паукообразных, тараканах, кузнечиках, жуках, бабочках и моли», — пояснила в сообщении для СМИ автор исследования и биолог Зои Ксирокостас».

«Анализ действительно показал, что во всем животном мире представители пола с двумя одинаковыми половыми хромосомами живут дольше — в среднем на 17,6%».


«Ученые были удивлены тем, что гомогаметные самцы (например, у птиц) живут в среднем на 7,1% дольше самок, при этом гомогаметные самки (например, у людей) живут и вовсе на 20,9% дольше мужчин. Гетерогаметные мужчины с двумя разными половыми хромосомами находятся во вдвойне невыгодном положении: они не только живут меньше женщин, но также проигрывают в сравнении с гетерогаметными самками и умирают раньше их», — отмечает издание.

«Почему же сильный пол так обделен? С одной стороны, по мнению ученых, Y-хромосома гетерогаметного самца может быть менее развитой в сравнении с его гомогаметными сородичами. С другой, на енщин может положительно воздействовать женский половой гормон эстроген. Ведь уже известно, что он активирует фермент теломераза, который окружает хромосомы и ДНК. Или же, в-третьих, причина может состоять в том, что самцы участвуют в более сильной сексуальной конкуренции, чем самки. Они вынуждены идти на относительно большие риски и участвовать в опасных боях для продолжения рода», — пишет Die Welt.
 
 
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«Не только у нас, людей, но и у других млекопитающих преимущество на стороне представительниц женского пола: они в среднем живут дольше мужчин. Ученые, вероятно,...
 
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