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«Как-то так себе обманул, теперь ни денег, ни квартиры». Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Топ новостей уходящих семи дней по версии журналистов СТВ покажем в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.
Итак, информационные итоги недели смотрите 8 марта в вечернем эфире СТВ.
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Новости Беларуси. Топ новостей уходящих семи дней по версии журналистов СТВ покажем в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к...
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