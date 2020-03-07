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«Как-то так себе обманул, теперь ни денег, ни квартиры». Анонс программы «Неделя»

07.03.2020 19:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Топ новостей уходящих семи дней по версии журналистов СТВ покажем в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.

«Как-то так себе обманул, теперь ни денег, ни квартиры». Анонс программы «Неделя»

Некоторые темы программы смотрите в видеоматериале.

«Как-то так себе обманул, теперь ни денег, ни квартиры». Анонс программы «Неделя»

Итак, информационные итоги недели смотрите 8 марта в вечернем эфире СТВ. 

«Как-то так себе обманул, теперь ни денег, ни квартиры». Анонс программы «Неделя»

«Как-то так себе обманул, теперь ни денег, ни квартиры». Анонс программы «Неделя»

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Топ новостей уходящих семи дней по версии журналистов СТВ покажем в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к...
 
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