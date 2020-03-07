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В Беларуси вылечен первый пациент, у которого диагностировали коронавирус

07.03.2020 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси вылечили первого пациента с диагнозом коронавирус. Это студент из Ирана (именно он был первым пациентом в нашей стране, у которого диагностировали опасное заболевание), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вылечен первый пациент, у которого диагностировали коронавирус

Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

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По мировым подходам больных коронавирусом выписывают после 14 дней с момента установления диагноза и после двух отрицательных лабораторных тестов. Поэтому студента из Ирана отпустят из больницы только в конце следующей недели.

В Беларуси вылечен первый пациент, у которого диагностировали коронавирус

Все шесть пациентов с диагнозом коронавирус чувствуют себя хорошо. Признаков заболевания нет. Их медицинское обследование продолжается. После двухнедельного карантина и двух отрицательных тестов их тоже выпишут.

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Новости Беларуси. В Беларуси вылечили первого пациента с диагнозом коронавирус. Это студент из Ирана (именно он был первым пациентом в нашей стране, у которого...
 
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