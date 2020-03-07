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«Пьём настой шиповника вместо кофе, хотя бы, раз в день». Витамины весной: какие продукты нужно есть?
Источник материала: СТВ
Сухая кожа, лишние кило и хандра? Это первые признаки авитаминоза. После зимы организму как никогда, нужны дополнительные силы для бодрости и активного восстановления. Как пополнить запасы витаминов, рассказали в программе
Марта Марудова, диетолог:
Витамин С – часто ОРВИ, грипп, простуды – спутник и бич людей в осенне-зимний период. Поэтому мы запасаемся перцем, томатами, цитрусовыми. Обязательно пьём настой шиповника вместо кофе, хотя бы, 1 раз в день, чтобы как-то повысить иммунитет. И то, о чём всегда мы говорим – витамин D. Вот это – наше всё, которое влияет и на вес, и на общее самочувствие, и на иммунитет. И витамин D мы, конечно, получаем с яйцами, с рыбой, с икрой, и самое главное, с солнечными днями. В этом году погода белорусов радует, важно как можно чаще, как можно дольше бывать на солнце, получать этот витамин D, стройнеть и выглядеть хорошо, и меньше болеть.
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«Пьём настой шиповника вместо кофе, хотя бы, раз в день». Витамины весной: какие продукты нужно есть?
Сухая кожа, лишние кило и хандра? Это первые признаки авитаминоза. После зимы организму как никогда, нужны дополнительные силы для бодрости и активного...
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