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Фотофакт: Париж в разливе - Сена затопила городские набережные

07.03.2020 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разлив воды произошел одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе и Лувра.Около месяца каждый день идут дожди

 


 Полиция перекрывает доступ пешеходов к затопленным участкам.

В Париже река Сена вышла из берегов и подтопила набережные возле Лувра и музея Орсе. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 7 марта.

Разлив воды произошел одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе (левый берег) и Лувра (правый), также подтоплена набережная возле моста Александра III в 7-м округе столицы – говорится в сообщении.

 

Городские службы убрали с набережных передвижные кафе, мусорные баки, скамейки и деревья в кадках. Также владельцы автомобилей в срочном порядке убирают машины с прилегающих к затопленным местам районов. Полиция перекрывает доступ пешеходов к затопленным участкам.

 

При этом вода пока не помешала работе парижского метрополитена и движению общественного транспорта, так как проезжая часть находится выше пешеходной зоны.


 


В Париже уже около месяца каждый день идут дожди, которые и стали причиной наводнения. Уже в воскресенье вода в Сене может приблизиться к отметке 4,5 метра.

 

Напомним, в январе 2018 года уровень воды в Сене поднимался до 5,88 метра. Тогда в Париже объявили оранжевый уровень опасности. Были затоплены семь станций метро, многие дороги и улицы, не работали музеи, в том числе и Лувр.

 
 
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Разлив воды произошел одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе и Лувра.Около месяца каждый день идут дожди
 
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