Эксперты назвали самые дружелюбные профессии

Источник материала: Полымя

Медсестры, продавцы и логисты чаще всего заводят друзей на работе, передают «Невские новости» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы.





Среди руководителей о дружбе с коллегами рассказали только 44% респондентов. Реже всего дружат на работе юристы и программисты – 40% и 37% респондентов.

Женщины чаще начинают дружбу на работе, чем мужчины – 58% против 49%. При этом о наличии друзей-коллег больше рассказывают люди в возрасте от 25 до 34 лет – это 58%.

Опрос проводился среди 1600 сотрудников и руководителей компаний из многих округов.

Ранее опрос, приуроченный к Всемирному дню проявления доброты, показал, что добрыми людьми себя считают 76% россиян.

Источник: mir24.tv

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