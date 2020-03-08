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За гранью. Сколько семей находится за чертой бедности и какие чаще всего оказываются среди бедняков

08.03.2020 00:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре-декабря 2019 года в Беларуси за чертой бедности находилось 3,4% домашних хозяйств. Это следует из данных Белстата. В сравнении со третьим кварталом этот показатель сократился на 0,1%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 0,4%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие семьи чаще остальных оказываются среде бедняков.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. То есть за национальной чертой бедности в четвертом квартале прошлого года находилось около 131,7 тысячи семей.

Самый высокий показатель малообеспеченности среди семей с несовершеннолетними детьми — 7,1% домашних хозяйств

Гомельская и Брестская области по-прежнему лидируют по уровню малообеспеченности — 4,8%. Ниже сего этот показатель в Минске — 0,9%.

Процент среди семей без детей также сократился на 0,1 процентного пункта и составил 1,6% от всех семей.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета.

 
Теги: Минск
 
 
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