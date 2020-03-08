Не давала мужу развод 11 лет и с трудом простила Розу Люксембург за связь с сыном. Какой была Клара Цеткин

Источник материала: Tut.by

Это она придумала сегодняшний праздник — Международный женский день. Праздник праздником, но если бы не все ее усилия в борьбе за равные права женщин, а также смягчение трудового законодательства и предоставление всеобщего избирательного права — наш мир гораздо позже решился бы на такие перемены. Какой же была эта пламенная революционерка, бескомпромиссная и самоуверенная Клара Цеткин?



Фото: instagram.com/women_s_stories

Клара Цеткин, а на самом деле Айснер родилась 5 июля 1857 года в Саксонии, в городке Видерау. Отец был простым поденщиком, правда потом смог стать учителем приходской сельской школы. Уже с детства Клару отличал острый ум, любознательность и отличная память. Ей было всего 9 лет, когда она прочла всего Гете и Шиллера и многие их стихи знала наизусть, а в 12 — цитировала отрывки из «Истории французской революции» Томаса Карлейля.

Как и многим другим умным девочкам из позапрошлого века, ей была только одна дорога — в учителя. Но выпускница лейпцигской женской гимназии Клара Айснер решила для себя по-другому: вступила в социал-демократическую партию. Родители даже пытались посадить под домашний арест строптивую дочь — но тщетно. Во время своей учебы в гимназии Клара очень сблизилась с участниками кружка революционных студентов-эмигрантов из России: их идеи были смелыми, нетривиальными и полностью соответствовали мироощущениям самой Клары. Был у нее и свой личный интерес: в числе новых друзей был и один особенный для нее человек — выходец из Одессы Осип Цеткин. Он был старше ее на семь лет, не очень красивый и бедный как церковная мышь. Но так красиво рассказывал о всеобщем равенстве и братстве, что Клара влюбилась в него без оглядки.



Фото: instagram.com/zvezdny_shum

Немецким чиновникам не нравились брожения и настроения социалистического толка, то и дело возникающие у населения. Поэтому в 1881 году правительство Отто фон Бисмарка вводит «Исключительный закон против социалистов». Клара вынуждена уехать из родной страны. Она путешествует из Германии в Швейцарию, потом отправляется в Австрию и Италию, чтобы в конце концов, год спустя, оказаться во французской столице, где как раз обретается также высланный из страны Осип Цеткин.

Они стали жить вместе, поселившись в небольшой квартире на Монмартре. Клара меняет свою девичью фамилию на Цеткин, хотя обожаемый ею Осип так никогда не женился на ней. Так и жили: в 1883-м родился их первый сын Максим, в 1885-м — Константин. Осип публиковался в «левых» газетах, зарабатывая чисто символические суммы, а Клара тянула на себе всю семью, давая уроки и обстирывая богачей.



Фото: instagram.com/zvezdny_shum / С сыновьями

Каким-то невероятным образом у нее хватало времени на любимую общественную деятельность. Здесь в Париже она заводит дружбу с дочерью Карла Маркса — Лаурой Лафарг и ее супругом Жюлем Гедом, одним из вождей рабочего движения Франции.

Общение с этой парой было для Клары Цеткин необычайно продуктивным: благодаря новым приятелям она здорово продвинулась в теории мировой революции. Настолько, что выступила с речью о роли женщин в революционной борьбе на Учредительном конгрессе 2-го Интернационала в Париже в 1889 году.

«Учитывая тот факт, что многие тысячи работающих женщин принимают активное участие в истории, чрезвычайно важно, чтобы профсоюзы включили их в движение».

В 1889 году Осип Цеткин умирает от туберкулеза. А на следующий год отменили «Исключительный закон», после которого Клара Цеткин смогла вернуться на родину. Здесь она становится активной участницей левого крыла социал-демократической партии Германии: активно критикует политику местных реформистов, выступает за смягчение трудового законодательства для женщин, борется за предоставление всеобщего избирательного права. Также редактирует газету для женщин «Равенство», спонсором которой стал основатель знаменитого электротехнического концерна Роберт Бош. Забегая вперед, скажем: много лет спустя судьба вновь сведет этих двоих — Цеткин и Боша, правда речь будет идти вовсе не о равенстве полов.

Усилиями Клары Цеткин и ее соратниц к началу ХХ века социал-демократическое женское движение в Германии становится одним из сильнейших в Европе. Наладилась и личная жизнь активистки.



Фото: instagram.com/ekb_libr / С Розой Люксембург

В 1897 году у 40-летней Клары случился роман со студентом Штутгартской академии изобразительных искусств и будущим художником Георгом Фридрихом Цунделем. Он был моложе ее на 18 лет и внешне удивительно походил на юного Осипа Цеткина. Другого сходства между ними не было: Георг довольно быстро женился на своей избраннице и зарабатывал своим ремеслом столько, что Клара могла не думать о деньгах. Пара покупает личный автомобиль (небывалая роскошь по тем временам) и просторный дом в Зилленбухе под Штутгартом, вид из окон которого так любил Владимир Ленин.



Фото: instagram.com/ekb_libr

В 1907 году Клара возглавляет созданное при социал-демократической партии Германии женское отделение. На Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году по предложению Цеткин было принято решение о праздновании Международного женского дня.

Уже позже этот праздник приурочили к очередной годовщине демонстрации работниц нью-йоркских предприятий текстильной промышленности 8 марта 1857 года. Так появился праздник мимоз и тюльпанов, который отмечают и по сей день во многих странах мира, а на постсоветском пространстве — с особенной любовью.



Фото: instagram.com/zvezdny_shum / Роза и Константин

Торжество Клары немного омрачает страшная ссора с ближайшей соратницей Розой Люксембург. Дело в том, что 22-летний сын Клары Константин стал любовником ее 36-летней подруги. Роза могла выбрать любого другого юношу, но только не ее обожаемого Константина. Чем она привлекла красивого молодого парня? Непропорциональная фигура, маленький рост, плюс хромота из-за врожденного вывиха бедра. Воистину: сердцу не прикажешь. К счастью для Клары, эти отношения долго не продлились, и Цеткин в итоге не стала свекровью для Люксембург. А собственный развод Клары окончательно примирил приятельниц.

Мир Клары разрушила Первая мировая война. Клара Цеткин осуждала империалистические замашки своей страны, а Георг Фридрих неожиданно записался на фронт добровольцем. Это был удар ниже пояса. Пара распрощалась, но развода Георг не получил вплоть до 1928 года. Только тогда 70-летняя Клара сжалилась и подписала все необходимые документы. Экс-супруг немедленно женился на своей давней избраннице Пауле Бош, дочери того самого спонсора газеты «Равенство» Роберта Боша. Кто знает, может это согласие развестись было знаком благодарности Роберту, а не милосердием для Георга.

Фото: instagram.com/domspb.ru

Но вернемся к военным временам. Первую мировую Клара жестоко осуждала и неоднократно была арестована за свои выступления против империалистической войны. Была одним из организаторов антивоенной конференции в Берлине.

Межпартийные и внутрипартийные войны в германском правительстве вылились в то, что Цеткин принимает решение выйти из изживших себя политических объединений и создать новую партию. Так 1 января 1919 года появляется Коммунистическая партия Германии, лидером которой Клара становится самолично.

«Многое нужно сделать на земле, делай это скорее», — спешила Цеткин.

С 1920 по 1933 год, на протяжении всего существования Веймарской республики, Клара Цеткин представляла Компартию в рейхстаге. В 1932 году на открытии вновь избранного рейхстага она председательствовала и открыла его призывом к борьбе с зарождающимся фашизмом.

«Требование момента — это единый фронт всех трудящихся для того, чтобы свалить фашизм и тем самым сохранить силу и мощь организаций, порабощенных и эксплуатируемых, и даже само их физическое существование. Перед этой настоятельной исторической необходимостью должны отступить на задний план все волнующие и жгучие разногласия — политические, профсоюзные, религиозные и мировоззренческие. Все, кому угрожает опасность, все, кто терпит притеснения от фашизма, все, кто стремится к освобождению, — в единый фронт против фашизма и его доверенных лиц в правительстве!»

Вскоре рейхстаг сожгли, Гитлер пришел к власти, левые партии в Германии запретили на законодательном уровне, а старенькая Клара Цеткин вынуждена была бежать в последнее свое изгнание.



Фото: instagram.com/domspb.ru

Спасение Клара нашла в Советской России, где бывала и раньше. Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин и его супруга Надежда Крупская были ее близкими друзьями. Цеткин поселили в Архангельском, неподалеку от Москвы, где в 2 часа ночи 20 июня 1933 года она скончалась. Последние ее слова были о любимой и давно ушедшей из жизни подруге Розе Люксембург: «Роза…» — позвала она и навсегда закрыла глаза.

В похоронной церемонии Цеткин приняли участие 600 тысяч человек, многие из которых горевали абсолютно искренне. Ее прах упокоен в некрополе у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. На месте захоронения — скромная мемориальная доска с надписью: «тов. Клара Цеткин. gen. Clara Zetkin. 5.VII.1857 г. — 20.VI.1933 г.»