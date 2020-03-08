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Весною женщина - вся нежность и краса… С 8 Марта!

08.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Дорогие,
милые женщины Ивьевщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления
с Днем женщин - праздником весны и любви, украшенным букетами цветов и чувством восхищения прекрасной половиной человечества!
Современный мир предъявляет женщине высокие требования, ставит перед ней множество задач - быть хорошей хозяйкой и матерью, женой и подругой, ответственным и добросовестным работником, успешным руководителем. И вам это удается!
Качественное исполнение своих обязанностей позволяет вам добиваться значительных результатов в каждой из профессий.
Вы делаете жизнь лучше и прекрасней. С милыми улыбками вы решаете сложнейшие задачи, и нет таких препятствий, которые бы устояли перед вашим нежным взглядом!
Спасибо вам за неиссякаемую энергию, доброту, отзывчивость, умение делать мир уютным и радостным!
Пусть жизнь вам бесконечно открывает новые горизонты, приносит лишь приятные сюрпризы и отличные новости.
Желаем вам любви, радости жизни, активного долголетия, вечной весны в душе и женского счастья!
Районный
исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

Дорогие женщины, наши родные и любимые!
Уважаемые труженицы
сельского хозяйства, ветераны труда!
Сердечно поздравляем вас
с самым прекрасным
и светлым весенним праздником - 8 Марта!
Примите искренние поздравления с чудесным весенним праздником!
Пусть будет в этот день весенний
У вас отличным настроенье.
Пусть будет множество цветов,
Улыбок, добрых, нежных слов.
Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Радости, счастья, хороших новостей и замечательных событий, семейного благополучия. Любите, мечтайте, вдохновляйте!
Райком Белорусского
профсоюза работников агропромышленного
комплекса.
Управление сельского
хозяйства и продовольствия Ивьевского райисполкома.

Уважаемые наши женщины!
Пускай от счастья трепещут ваши сердца, а в глазах искрится радость!
Пускай благополучие весенним вихрем ворвется в вашу жизнь и расставит все по своим местам.
Пускай любовь и доброта, которыми вы балуете своих родных и близких, всегда воздаются вам в стократном размере.
Желаем успеха в труде, чтобы работа была в удовольствие, а время, проведенное среди коллег, всегда было приятным и плодотворным. С 8 Марта!
Администрация и профсоюзный комитет КСУП "Трабы".

Уважаемые женщины
КСУП "Агро-Липнишки"!
Поздравляем вас с Международным днем женщин!
Низкий поклон за ваш неустанный ежедневный труд. Будьте здоровы, пускай ваши семьи будут счастливыми и благополучными. Желаем вам всегда хорошего настроения. Пускай ваша жизнь будет полна любви, счастья и достатка!
Администрация, профком КСУП "Агро-Липнишки".

Уважаемые жительницы Ивьевского района!

Позвольте поздравить вас с Днем женщин - 8 Марта! Желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте положительные эмоции! С праздником!
С уважением, А. Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Дорогие женщины-
ветераны войны и труда, и женщины -
председатели первичных
ветеранских организаций!
Поздравляем вас с весенним праздником -
Днем женщин!

В международный женский день
Примите наши поздравленья.
И пусть исчезнет грусти тень,
Удачи, ласки, вдохновенья!
Здоровья вам на долгие годы, счастья, благополучия и жизненной энергии.
Пусть сбудутся все ваши надежды, и каждый день жизни будет наполнен светом и добром, любовью и заботой родных и близких вам людей.

Ивьевский районный
совет ветеранов.

 
Теги: Новости
 
 
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Дорогие, милые женщины Ивьевщины! Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем женщин - праздником весны и любви, украшенным букетами...
 
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