Весною женщина - вся нежность и краса… С 8 Марта!

Источник материала: Ивьевский край

Дорогие,

милые женщины Ивьевщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления

с Днем женщин - праздником весны и любви, украшенным букетами цветов и чувством восхищения прекрасной половиной человечества!

Современный мир предъявляет женщине высокие требования, ставит перед ней множество задач - быть хорошей хозяйкой и матерью, женой и подругой, ответственным и добросовестным работником, успешным руководителем. И вам это удается!

Качественное исполнение своих обязанностей позволяет вам добиваться значительных результатов в каждой из профессий.

Вы делаете жизнь лучше и прекрасней. С милыми улыбками вы решаете сложнейшие задачи, и нет таких препятствий, которые бы устояли перед вашим нежным взглядом!

Спасибо вам за неиссякаемую энергию, доброту, отзывчивость, умение делать мир уютным и радостным!

Пусть жизнь вам бесконечно открывает новые горизонты, приносит лишь приятные сюрпризы и отличные новости.

Желаем вам любви, радости жизни, активного долголетия, вечной весны в душе и женского счастья!

Районный

исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Дорогие женщины, наши родные и любимые!

Уважаемые труженицы

сельского хозяйства, ветераны труда!

Сердечно поздравляем вас

с самым прекрасным

и светлым весенним праздником - 8 Марта!

Примите искренние поздравления с чудесным весенним праздником!

Пусть будет в этот день весенний

У вас отличным настроенье.

Пусть будет множество цветов,

Улыбок, добрых, нежных слов.

Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Радости, счастья, хороших новостей и замечательных событий, семейного благополучия. Любите, мечтайте, вдохновляйте!

Райком Белорусского

профсоюза работников агропромышленного

комплекса.

Управление сельского

хозяйства и продовольствия Ивьевского райисполкома.

Уважаемые наши женщины!

Пускай от счастья трепещут ваши сердца, а в глазах искрится радость!

Пускай благополучие весенним вихрем ворвется в вашу жизнь и расставит все по своим местам.

Пускай любовь и доброта, которыми вы балуете своих родных и близких, всегда воздаются вам в стократном размере.

Желаем успеха в труде, чтобы работа была в удовольствие, а время, проведенное среди коллег, всегда было приятным и плодотворным. С 8 Марта!

Администрация и профсоюзный комитет КСУП "Трабы".

Уважаемые женщины

КСУП "Агро-Липнишки"!

Поздравляем вас с Международным днем женщин!

Низкий поклон за ваш неустанный ежедневный труд. Будьте здоровы, пускай ваши семьи будут счастливыми и благополучными. Желаем вам всегда хорошего настроения. Пускай ваша жизнь будет полна любви, счастья и достатка!

Администрация, профком КСУП "Агро-Липнишки".

Уважаемые жительницы Ивьевского района!

Позвольте поздравить вас с Днем женщин - 8 Марта! Желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте положительные эмоции! С праздником!

С уважением, А. Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Дорогие женщины-

ветераны войны и труда, и женщины -

председатели первичных

ветеранских организаций!

Поздравляем вас с весенним праздником -

Днем женщин!

В международный женский день

Примите наши поздравленья.

И пусть исчезнет грусти тень,

Удачи, ласки, вдохновенья!

Здоровья вам на долгие годы, счастья, благополучия и жизненной энергии.

Пусть сбудутся все ваши надежды, и каждый день жизни будет наполнен светом и добром, любовью и заботой родных и близких вам людей.

Ивьевский районный

совет ветеранов.