Из маникюрщицы в телезвезды. Как добилась успеха Настя Ивлеева, известная скандальными высказываниями

Источник материала: Tut.by

Пару лет назад у нее не было денег даже на «сникерс», а сегодня Настя Ивлеева может позволить себе пообедать лобстером, отдыхая на альпийском курорте. И сообщить об этом 15 миллионам (в два раза больше, чем, к примеру, население Швейцарии) подписчиков в инстаграме.

О том, как Настя из провинциальной маникюрщицы переквалифицировалась в интернет-звезду и одну из самых востребованных ведущих в России, рассказываем в ее день рождения.

«Я работала мастером по маникюру. У меня была цель делать крутой маник, наращивать ногти, делать дизайны, которые в области никто не сможет повторить. И вообще, я еще задумывалась о том, чтобы стать классной массажисткой и открыть свою клинику», — так Ивлеева вспоминает начало своей карьеры.

Правда, по словам Насти, денег не то что на клинику — на обед не хватало. Поэтому девушка решила перебраться на заработки в соседний («20 минут езды на автобусе») Питер. В северной столице Ивлеева стала работать хостес в одном из элитных ночных клубов.

«У меня не было времени долго искать работу, нужно было быстро устроиться и начать зарабатывать, чтобы оплачивать жилье», — поясняет свой выбор она.





В интервью Юрию Дудю Настя призналась: в клубе она зарабатывала около 100 тысяч рублей (примерно 1,5 тысячи долларов. — Прим. LADY) в месяц. Даже по нынешним меркам такая зарплата — из категории «вау», однако будущей звезде этих денег было мало. Поэтому девушка решила начать свой бизнес: организовать контору по ремонту обуви. А стартовый капитал одолжить у одного из лояльных клиентов того самого ночного клуба.

«Он как-то воодушевился моей идеей и сказал: хорошо, я дам тебе денег. Так я „заработала“ свой первый миллион, — вспоминает Настя и уточняет, что эти деньги она так никуда и не вложила. — Я все прос*ала».





Примерно тогда же Ивлеева стала встречаться с певцом Арсением Бородиным (помните, на одной из «Фабрик» была группа «Челси»? Так вот, Арсений как раз оттуда). Именно он подсказал Насте, в каком направлении стоит двигаться дальше: предложил поступить в школу телеведущих в Останкино. Кстати, параллельно учебе Ивлеева подрабатывала в автосалоне.

«Стала оформлять документы на автомобили — пэтээски, договоры, — делится она. — Мне было трудно — ненавижу график с 9 утра до 6 вечера, для меня это смерть. Но я понимала, что для того, чтобы достичь своих целей, мне нужно потерпеть. Так продолжалось полгода, пока я не закончила учиться».

Закончив учебу, Настя поняла: курсы в Останкино — не гарант трудоустройства на ТВ. Поэтому решила подойти к мечте с другого ракурса — заработать популярность в интернете, а уж потом штурмовать телестудии.





«Я наблюдала за разными смешными видео, когда они только набирали популярность, и не было такого огромного количества людей, которые снимали в этом жанре. Позже я все-таки решилась: почему бы не сделать какое-нибудь прикольное видео для своих друзей. Сделала, и, как оказалось, судя по реакции близких, получилось смешно! Далее один из моих роликов попал в вирусный „паблик“, и хештеги сыграли свою роль. На меня активно начали подписываться люди, и тут решение было принято достаточно быстро: продолжать делать контент и смешить людей. Я стала делать видео чаще, лучше, смешнее и „инстамашина“ заработала», — рассказывает она.

Насобирав достаточно лайков и подписчиков, Ивлеева отправилась на кастинг ведущих для «Орла и Решки». И хотя с иностранными языками у Насти отношения сложные (а «не знаю английский» — так себе пункт в резюме претендующей на позицию главной ТВ-путешественницы), это не помешало ей заполучить желанную работу.

«Я проходила кастинг, как и все, и многие в это не верят, — с обидой отмечает Ивлеева. — Опять-таки, людям проще поверить в то, что у тебя есть связи, чем в то, что ты действительно пашешь и начинал все с нуля. У меня история Золушки: у меня не было ничего, и в один день все изменилось. Я абсолютно ничего не ждала от кастинга „Орла и Решки“, на который пришла абсолютно несобранной и неподготовленной, рассказала что-то перед камерой и ушла. И в канун Нового года мне сообщили, что я прошла».





«Орел и Решка» в буквальном смысле открыли перед Настей все двери. Она не только стала путешествовать по всему миру (чего раньше с девушкой не случалось — до программы она была лишь в Лондоне), но и смогла пробиться в шоу-бизнес. Настя стала сниматься в клипах, появляться на обложках глянца (в том числе — мужского журнала MAXIM) и даже провела «Премию Муз-ТВ» на пару с Собчак, Галкиным и Нагиевым. После чего заявила, что второй раз на сцену Олимпийского, может, и не выйдет, но первый был очень крутым. И вообще, она до сих пор не верит, что все это происходит с ней, девочкой из маленького села в Ленинградской области.

Чем занимается Ивлеева сегодня? Например, постоянно отшивает нетактичных подписчиков. В прошлом году Настя вышла замуж за рэпера Элджея, и теперь ее многомиллионная аудитория волнуется: когда же дети?





«Это верх невоспитанности — спрашивать у людей, когда они собираются выходить замуж и когда они собираются рожать детей, — считает Настя. — У многих девочек вся жизнь не крутится лишь вокруг того, чтобы выйти замуж и родить ребенка. У многих девочек есть интересы, например, к развитию, к построению бизнеса, к путешествиям. И если человек не пришел к этому решению, значит, он к этому не готов».

А еще Настя ведет собственное вечернее шоу Agentshow на YouTube: просмотры роликов исчисляются миллионами, и права на трансляцию уже купил телеканал «Пятница!».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из маникюрщицы в телезвезды. Как добилась успеха Настя Ивлеева, известная скандальными высказываниями О том, как Настя из провинциальной маникюрщицы переквалифицировалась в интернет-звезду и одну из самых востребованных ведущих в России, рассказываем в ее день...

На вопрос о том, есть ли будущее у Agentshow, Ивлеева отвечает максимально емко: «Я просто верю в успех этого проекта. Я еще дам всем прос*аться».