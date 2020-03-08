«Почему сейчас не делают технику на совесть?»

Источник материала: Аргументы и факты

Я четыре года назад приобрела дорогой холодильник, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. И вот он уже сломался, хотя пользуюсь я им аккуратно. Про мелкие приборы вообще молчу, их спустя год можно на свалку выбрасывать…

М. Зайко, Гомель