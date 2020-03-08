Я четыре года назад приобрела дорогой холодильник, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. И вот он уже сломался, хотя пользуюсь я им аккуратно. Про мелкие приборы вообще молчу, их спустя год можно на свалку выбрасывать…
М. Зайко, Гомель
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«Почему сейчас не делают технику на совесть?»
08.03.2020 07:46 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Я четыре года назад приобрела дорогой холодильник, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. И вот он уже сломался, хотя пользуюсь я им аккуратно. Про мелкие приборы вообще молчу, их спустя год можно на свалку выбрасывать…
М. Зайко, Гомель
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АиФ 4 признака того, что вам пора менять холодильник Нашим родителям домашняя техника служила даже не...
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