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«Эти ямы здесь годами». Белорусы показали, в каком состоянии находятся их дороги

08.03.2020 09:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зима в этом году была очень мягкая, практически без снегопадов и резких перепадов температур от плюса к минусу. Но на самом деле именно такая погода неблагоприятная для дорог. А некоторые ямы, как показывает опыт наших читателей, многолетние и «стабильные».

В деревне Боровляны на улице 40 лет Победы, 43 проезд к магазину разрушен уже несколько лет. Читатель пишет, что каждый год там делают ямочный ремонт, но сохраняется он до первого дождя. После него проезд превращается в одну огромную яму с водой.

А во дворе дома 55 на улице Буйницкого в Молодечно коммунальники заделали ямы во дворе грязью. Была одна лужа, а стало много.

Вообще, жалобы на состояние дорог в этом молодечненском регионе поступают регулярно. В агрогородке Олехновичи на улицах Лесной и Нагорной вместо дорог сплошное глиняное месиво, колеи больше 20 см глубиной. Проехать там не могут даже авто на полном приводе. Людям можно пройти только в резиновых сапогах.

Улица Трудовая в Калинковичах Гомельской области полностью залита водой. Автор фото пишет, что если нет денег на асфальт, то можно хотя бы подсыпать дорогу щебнем.


Ничего не меняется больше 6 лет на дороге в Новополоцке на улице Дручанской. А на фото, присланном читателем одна из тысячи дорожных ям.

Так на улице Красноармейской в Гродно выглядит выезд со двора. Это же и пешеходная дорога.


Жители улицы Лоза деревни Нивки Борисовского района два года добиваются ремонта подъездной дороги. Однако сельсовет, районный и областной исполкомы игнорируют их жалобы.


AUTO.TUT.BY верит, что в будущем ямы или плохие дороги станут таким же исчезающим видом в Беларуси, как редкие животные в Красной книге. А пока предлагаем воспользоваться нашим сервисом «Ямы Беларуси», который позволяет небезразличным гражданам поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия.

Присылайте свои фото. В описании обязательно укажите адрес, чтобы можно было проконтролировать, дойдет ли транспортный налог до этих ям и дорог.

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Теги: Гродно
 
 
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Весна - традционное время «ямочного» обострения на дорогах, но некоторые ямы, как показывает опыт наших читателей, многолетние и «стабильные».
 
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