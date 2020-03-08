ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские близняшки-биатлонистки рассказали, почему они выступают за Беларусь

08.03.2020 09:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

24-летние российские близняшки, уже больше года выступающие за сборную Беларуси, рассказали спецкору Matchtv на этапе в Чехии, как и почему они сменили спортивное гражданство. Приводим самое интересное из интервью.


Фото: Евгений Дзичковский / Матч ТВ

«Кручинкины в нашу команду не попадали. Поэтому мы договорились с Белоруссией об их переходе. Это показатель того, что у нас очень много спортсменов, просмотреть их всех мы не можем даже на чемпионате России». Так прокомментировал сестринские успехи президент СБР (Союз биатлонистов России) Владимир Драчев.

Что ж, не посмотрели в чемпионате России — увидели в чемпионате Европы. Там Елена Кручинкина выиграла золото в преследовании, опередив на 17 секунд Кристину Резцову.

— Почему вы начали выступать за Беларусь в разное время? Елена позже Ирины.

Елена: — У меня был карантин из-за международных стартов, на которых бегала за Россию. Сидела и ждала, пока разрешат. У Ирины в два предыдущих года таких стартов не было, поэтому ей дали допуск раньше.

— До какого возраста вы жили в Смольном (родина биатлонисток в Мордовии, Россия. — Прим.TUT.BY)?

— Мы и сейчас там живем. В 2009 году начали заниматься лыжными гонками и биатлоном, никуда не уезжали. В районе выращивают очень сильных спортсменов, которые выступают потом за республику.

— В таком маленьком населенном пункте есть лыжная секция?

— И не только лыжная — борьба, баскетбол.

— Кем работают ваши родители?

— Мама продавец, папа электрик.

— Больше года выступаете за Беларусь, но домом по-прежнему считаете Смольный?

— Так там и есть наш дом. После сборов и соревнований приезжаем к родителям. А между сборами остаемся в Раубичах, в гостинице при стадионе.

— Жильем в Беларуси нет планов обзавестись?

— Пока нет. На жилье накопить нужно.

— Пригласившая вас страна не готова помочь в этом деле?

— Мы еще не показываем таких результатов, чтобы рассчитывать на помощь.

— Как был процедурно обставлен ваш переход в белорусскую команду? Вы куда-то обратились? Или кто-то за вас?

Ирина: — Когда поступило предложение, говорить никому не стали, первым делом созвонились с белорусской федерацией. Хотелось понять, как решатся многие вопросы. Получили ответы, поговорили с тренером и директором биатлонного комплекса в Мордовии. Они дали добро на переход.

Елена: — Поначалу нас пригласили просто обсудить возможность. Приехали в Минск, пообщались. Решили, что стоит попробовать.

— В какой момент подключился СБР?

— Наверное, они закрывали вопросы с белорусской федерацией. Мы точно не знаем.

— Кто помогал оформлять документы?

— В Беларуси с нами ездили, возились, сопровождали на всех этапах оформления.

— Вы сменили спортивное гражданство, потому что не видели для себя перспектив в России. Верное утверждение или нет?

— Неверное. Нам всегда говорили, что способные, сильные, перспективные, но дальше разговоров дело не шло. Мы старались, бегали, но отобраться в сборную не получалось, хотя чувствовали, что можем конкурировать не только на российских соревнованиях, но и за рубежом. Потому и согласились, когда поступило предложение попробовать себя на уровне Кубка мира.

— Считали, что в России такую возможность получите нескоро?

Ирина: — В России тяжелый отбор, но дело не в этом. Чтобы показывать результат, нужен хороший инвентарь. А с ним были проблемы.

Елена: — Нельзя сказать, что мы были слабее тех, кто в сборной России. Наоборот, сильнее некоторых. Но в команду пробиться не могли. Не потому что высокая конкуренция — из-за стечения других обстоятельств.

— Каких?

Елена: — Из-за того же инвентаря. Мы проигрывали из-за него очень много, хотя не были слабыми. Если бы состязались в равных условиях, точно не уступали бы.

— Инвентарь — лыжи, так?

— Ну да.

— Вы начали стрелять из винтовок Anschutz только в белорусской команде. Этого инвентаря тоже не хватало в России?

— Разница с «Би-7» есть, но техническая. Перезарядка, скажем, по-другому устроена, нужно привыкнуть. Нельзя сказать, что немецкая винтовка лучше ижевской, просто не такая. Если умеешь стрелять с обеих, отличий в точности нет.

— Методика подготовки в Беларуси и России разная?

— По сравнению с Мордовией — да. Там мы в мае только начинали укреплять связки, мышцы, бегать легкие кроссы. В Беларуси в этот период уже идет серьезная работа, беговая и на велосипедах.

— Глава мордовской федерации биатлона Анатолий Кузьмичев поблагодарил Ольгу Подчуфарову, которая собиралась выступать за Мордовию, но передумала, за то, что извинилась. Про вас сказал другое: «От сестер Кручинкиных даже „спасибо“ не услышал. Много в них вложил, а в ответ никакой благодарности». Зачем вы так?

Ирина: — У нас и встреч-то не было после перехода. Обсудили ситуацию с нашим тренером, с директором комплекса хорошо пообщались. С главой федерации никакого диалога не состоялось. Он не спрашивал, почему мы решили перейти.

Елена: — Дело не только в этом. Скажу не о нас, а о тех, кто остался и продолжает тренироваться. Руководителям нужно больше общаться со спортсменами, интересоваться их нуждами. Был момент, когда я хотела выступать в России за другой регион. Меня спросили, чего не хватает в Мордовии. Ответила: нужны лыжи, мази, сборы на высоте. Это ведь чувствовалось на чемпионате России: кто приезжал с гор, в подъем здорово шли, а мы уступали девочкам, у которых раньше выигрывали по минуте-полторы. Без горной подготовки, получается, на отборе в национальную команду делать нечего.

— Что вам ответили?

Елена: — Поехали с директором комплекса к министру спорта республики. Там еще раз все озвучила, услышала: «Постараемся исправить».

— Исправили?

Елена: — Что-то да, что-то нет. Все зависело от финансирования, на что хватило денег, то и исправили. Наверное, эти моменты необходимо больше обсуждать, чем невысказанную благодарность. На нашем уровне мы со всеми попрощались и всем сказали «спасибо». С высоким начальством почти не общались. Хотя могли бы, если бы у спортсменов почаще спрашивали об их проблемах.

— Хоть один человек в России сказал вам: «Девчата, не уходите, у вас все впереди, вы нужны российскому биатлону»?

— Тренеру и директору тяжело было нас отпускать, но они никак не могли на это повлиять. Сказали, что понимают нас и перспективе участвовать в Кубке мира противопоставить ничего не могут.

— С кем-то из СБР диалог был?

Елена: — Не было. Не думаю, что мы считались перспективными для СБР, поэтому им не было трудно дать согласие на переход. Спасибо, что не стали чинить препятствий и предоставили возможность развиваться дальше.

— И как, есть рост после перехода?

Елена: — Конечно, мы прибавили, физически и ментально. Скорость у меня точно выросла. В стрельбе пока движемся к намеченной цели.

— Знаете кого-то из биатлонистов, кто до 24 лет стрелял не очень, а потом резко прибавил?

— Домрачева, например. У нее стрельба стабилизировалась после 25. Херрманн из лыж пришла и только-только начала «нули» делать. Кому как дано.

— Белорусские болельщики приняли вас хорошо. Но как отреагировали спортсменки, которых вы вытеснили из команды?

Елена: — Даже не знаю, кого мы вытеснили. Нас пригласили, мы отобрались. Если кто-то сильнее, пожалуйста, показывайте результат и выступайте, конкурируйте. Это же не так, что кого-то ценного убрали, а нас искусственно взяли на его место.

— Белоруска Анастасия Ануфриева, к примеру, завершила карьеру в 21 год и критически отозвалась о приглашении спортсменов из России.

Ирина: — Наверное, если бы Настя бегала лучше нас, в команду взяли бы ее, не знаю, что тут еще сказать.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Кручинкины в нашу команду не попадали. Поэтому мы договорились с Белорусью об их переходе. Это показатель того, что у нас очень много спортсменов, просмотреть их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ливан объявил дефолт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика