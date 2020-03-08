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«Это катастрофа»: Италия закрыла на карантин четверть населения страны

08.03.2020 12:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Чтобы справиться с коронавирусом, в Италии закрыли на въезд и выезд с 8 марта по 3 апреля всю Ломбардию и еще 14 провинций. Такой указ подписал премьер-министр Джуззепе Конте. Под карантин попали 16 миллионов человек (то есть около четверти населения страны), и это – самая масштабная антивирусная мера за пределами Китая.

Bloomberg пишет, что некоторые итальянцы, узнавшие эту новость еще до ее официального появления в СМИ, среагировали немедленно. Судя по видео в соцсетях, люди, которые поняли, что ограничения коснутся их, буквально пытались вскочить в последний вагон поезда, чтобы сбежать. «Школы уже закрыты, туризм застопорился, предприятия в беде, и сама Италия на грани рецессии», – описывает ситуацию Bloomberg.

Да, во всех провинциях на карантине закрывают вузы, школы, бассейны, театры, музеи, все культурные и спортивные центры, а также горнолыжные курорты. Мероприятия в общественных местах отменяют. Проведение гражданских и религиозных церемоний, в том числе похорон и свадеб, – приостановлено. Торговые центры прекратят работать в выходные, а барам и ресторанам разрешат принимать гостей только при одном условии – если те обеспечат расстояние в один метр между своими посетителями.

Людей из вышеперечисленных областей с температурой выше 37 градусов обязали не выходить из дому и свести к минимуму контакты с окружающими. Передвижение по стране для них запрещено, за исключением поездок по работе или для лечения, а также «экстренных ситуаций». Согласно тексту указа, несоблюдение хотя бы одного из правил сочтут уголовным преступлением – и накажут вплоть до тюремного срока.

Некоторые пострадавшие районы уже стали в открытую говорить о своем несогласии с властями насчет методов борьбы с коронавирусной эпидемией. Так, мэр итальянского города Асти назвал указ «безумием, катастрофой, которой никто не ждал». Ранее Джуззепе Конте заявил, что полностью возьмет «политическую ответственность» за этот шаг на себя.

 
Теги: Новости
 
 
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Чтобы справиться с коронавирусом, в Италии закрыли на въезд и выезд с 8 марта по 3 апреля всю Ломбардию и еще 14 провинций. Такой указ подписал премьер-министр...
 
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