Суд по делу о катастрофе MH17: что важно знать к началу процесса

На шестой год после катастрофы над Украиной самолета "Боинг-777" в Нидерландах 9 марта открывается уголовный процесс против предполагаемых виновников преступления. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени.





"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, поразила военная ракета. Никто из 298 человек на борту самолета не выжил.





DW. Стартующий в Нидерландах процесс обещает стать одним из самых крупных в мировой практике за последние десятилетия, к нему приковано значительное международное внимание. Каким будет суд, каковы позиции сторон и что еще важно знать - в обзоре





Суд в Гааге? Да, но это не трибунал ООН, его заблокировала Россия





Хотя судебный процесс рассматривает суд Гааги, его не следует путать с Международным судом ООН. Несколько стран, чьи граждане погибли в результате трагедии, действительно требовали назначить международный трибунал по делу о крушении MH17, но Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать эту инициативу. Тогда власти Нидерландов предложили провести процесс по своему национальному законодательству. Такой выбор был сделан потому, что две трети (193) из 298 пассажиров сбитого самолета были гражданами этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.





Маршрут MH17

Дело передано в суд Гааги, но слушания пройдут не в местном Дворце правосудия, а в гораздо более вместительном юридическом комплексе, расположенном у аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда вылетал малайзийский "Боинг". Слушания будут открытыми, но всем желающим попасть в зал судебных заседаний физически не получится. Отчасти поэтому власти Нидерландов в виде исключения приняли решение вести прямую трансляцию судебного процесса. Трансляция будет идти на голландском и английском языках.





Кто сбил MH17: результаты расследования





До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу "Боинга-777". После катастрофы пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственной группу (JIT), которая в течение нескольких лет вела расследование, начав с 2016 года информировать общественность о ходе следствия.





Эксперты JIT пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук", а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был транспортирован обратно через границу на территорию РФ.





"У нас достаточно свидетельств того, что Россия причастна к крушению "Боинга", - заявил летом 2019 года ведущий координатор JIT, прокурор Нидерландов Фред Вестербеке. Следователи утверждают, что имеют веские улики для подобных выводов: свидетельские показания, остатки лайнера и поразившей его ракеты с уникальным серийным номером, данные спутников и радаров, а также фото- и видеосъемки того, как транспортировали "Бук" к месту выстрела и обратно. Кроме того, следователи опубликовали ряд перехватов телефонных переговоров между подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17. Всего уголовное дело насчитывает около 30 тысяч страниц.





Главные подозреваемые: Стрелков, Хмурый, Гюрза и Крот





На скамье подсудимых должны оказаться трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Гиркин - потому, что на тот момент занимал самый главный военный пост в самопровозглашенной "ДНР", Дубинский был его заместителем, Пулатов - заместителем Дубинского, а Харченко - потому, что подчинялся Дубинскому.





Законы Нидерландов позволяют привлечь к ответственности названных подозреваемых, хотя "сами они не нажимали на кнопку (пуска ракеты ЗРК "Бук". - Ред.)", отметил глава национальной полиции и один из руководителей JIT Вильберт Паулиссен. Согласно выводам следствия, Гиркин и трое других способствовали прибытию военной техники из РФ и координировали действия ЗРК, сыграв таким образом "ключевую роль в убийстве 298 человек".





Не исключено, что в начале уголовного процесса обвинения будут предъявлены новым подозреваемым. Речь идет, в частности, о военнослужащих 53-й бригады ПВО РФ, которые, предположительно, управляли "Буком". По данным следствия, на "украинском" задании было четверо членов экипажа. До сих пор они не были названы поименно: на момент июня 2019 года "против этих людей нет достаточных улик" для предъявления суду, ответил в это время на вопрос DW Вестербеке. Кроме того, следствие может официально обвинить в причастности к трагедии Владимира Цемаха, бывшего зенитчика, который командовал противовоздушной обороной Первой Славянской бригады самопровозглашенной "ДНР". Его статус окончательно неясен: ранее он считался свидетелем в деле, но теперь Цемаха рассматривают в качестве подозреваемого, сказала ранее депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири со ссылкой на имеющееся у нее письмо Международной следственной группы.





То, что кто либо из подозреваемых появится на суде, считается крайне маловероятным. Цемах и Харченко, вероятно, имеют российские паспорта. Россия не выдает своих граждан по международным ордерам на арест. Если они все же согласятся дать показания, то смогут, не приезжая в Схипхол, подключиться к судебным слушаниям с помощью видеоконференции.





С политической точки зрения примечательно, что среди других фигурантов дела есть такой высокопоставленный кремлевский чиновник как Владислав Сурков, лишь недавно уволенный с поста советника президента Владимира Путина. Сурков считался ответственным в Кремле за "украинское направление". Следователи JIT ранее опубликовали перехваты телефонных разговоров с участием Суркова, в частности, его разговоры летом 2014 года с тогдашним премьер-министром "ДНР" Александром Бородаем.





Как менялась позиция России в деле MH17





Катастрофа гражданского лайнера летом 2014 года на территории, контролируемой поддерживаемыми Кремлем сепаратистами, привела к ряду заметно более жестких, по сравнению с "крымскими", санкций в отношении России со стороны США и Евросоюза. Подозрение в причастности РФ к катастрофе появилось в первые же часы после того, как сепаратисты заявили об "успехе", ошибочно полагая, что в результате пуска ракеты был сбит украинский военно-транспортный самолет.





Выступая на следующий день после трагедии, Владимир Путин возложил вину за произошедшее на Украину. И хотя Россия всегда отрицала причастность к трагедии MH17, позиция Кремля и его информационная политика менялись в течение последних лет.





В частности, в первые месяцы российские государственные СМИ распространяли "альтернативные" версии трагедии, которые позже оказались несостоятельными. Так, в ноябре 2014 года Первый канал показал "сенсационный" снимок истребителя в районе MH17. Но поблизости не было воздушных судов, способных сбить "Боинг", что однозначно показали данные радаров. В интервью журналу The New Yorker в конце 2019 года глава Первого канала Константин Эрнст признал "ошибку".





Позже версию международной следственной группы опровергало министерство обороны РФ, ссылаясь на исследования, проведенные российским оборонным концерном "Алмаз-Антей". Российские эксперты утверждают, что в рамках собственного эксперимента "обстреляли" корпус самолета "Ил-86" ракетами из установки "Бук" и пришли к выводу, что ракета, уничтожившая летом 2014 года пассажирский лайнер в небе над Донбассом, была запущена с территории, находившейся под контролем украинских военных.





Владимир Путин возложил вину за катастрофу MH17 на Украину (фото из архива)

Владимир Путин возложил вину за катастрофу MH17 на Украину (фото из архива)





Выводы следователей JIT Россия официально не признает. Тем не менее в феврале 2020 года стало известно, что Кремль предлагал правительству Нидерландов судить подозреваемых по делу MH17 на территории России - предложение, от которого, по данным Reuters, власти страны отказались.





Катастрофа MH17: за чем еще важно следить





Уголовный суд, стартующий 9 марта в Схипхоле, самый крупный, но не единственный юридический процесс по делу о крушении "Боинга" "Малайзийских авиалиний". В частности, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает две жалобы: "Айлей и другие против России" и "Энглин и другие против России". Коллективные иски поданы от имени 380 родственников жертв крушения MH17. Истцы из Германии, Австралии, Нидерландов, США и других стран обвиняют Россию в нарушении права жертв на жизнь, а также в том, что российские власти сделали недостаточно для того, чтобы расследовать обстоятельства преступления.





Ранее ЕСПЧ потребовал от России предоставить свои комментарии, и, как удалось узнать DW, 2 января 2020 года Россия направила в суд свою позицию. После получения комментариев со стороны истцов суд сможет вынести решение по жалобам. Ведущим адвокатом по одной из жалоб является американский адвокат Джерри Скиннер. Он получил известность, сумев добиться компенсаций для жертв взрыва "Боинга-747" над Локерби. Сроки вынесения вердикта в ЕСПЧ пока не называются.





Также в ЕСПЧ рассматривается иск против Украины, поданный четырьмя семьями родственников погибших в результате катастрофы малайзийского "Боинга". Истцы обвиняют Киев в том, что власти страны не сделали все необходимое для защиты пассажиров, например, не закрыли полностью воздушное пространство над территорией конфликта. Примечательно, что в день трагедии со стороны украинских властей действовало ограничение на полеты в воздушном пространстве ниже 8000 метров. Как выяснилось позднее, Россия в одностороннем порядке подняла ограничения до 16 километров - лишь за несколько часов до того, как в небе был сбит малайзийский "Боинг". Эта высота соответствует дальности полета ракет ЗРК "Бук".