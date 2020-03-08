ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске Mercedes Sprinter сбил на пешеходном переходе велосипедиста

08.03.2020 16:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 8 марта примерно в полтретьего дня произошёл наезд на велосипедиста. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель за рулём Mercedes Sprinter двигался по улице Серова. Поворачивая направо на зелёный свет, автомобиль наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу тоже на разрешающий сигнал светофора. 

В Минске Mercedes Sprinter сбил на пешеходном переходе велосипедиста
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Велосипедист получил телесные травмы и был госпитализирован. К месту происшествия были направлены СОГ и сотрудники ГАИ. По факту ДТП ведётся проверка. 

Месяцем ранее в Добрушском районе фура сбила велосипедиста.

Мужчина получил смертельные травмы – здесь подробности

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске 8 марта примерно в полтретьего дня произошёл наезд на велосипедиста.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель за рулём Mercedes...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смотрите, какие красавицы бежали по центру Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика