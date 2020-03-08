В Минске Mercedes Sprinter сбил на пешеходном переходе велосипедиста

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 8 марта примерно в полтретьего дня произошёл наезд на велосипедиста.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель за рулём Mercedes Sprinter двигался по улице Серова. Поворачивая направо на зелёный свет, автомобиль наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу тоже на разрешающий сигнал светофора.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Велосипедист получил телесные травмы и был госпитализирован. К месту происшествия были направлены СОГ и сотрудники ГАИ. По факту ДТП ведётся проверка.

Месяцем ранее в Добрушском районе фура сбила велосипедиста.