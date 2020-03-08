|
В Минске Mercedes Sprinter сбил на пешеходном переходе велосипедиста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 8 марта примерно в полтретьего дня произошёл наезд на велосипедиста.
Как
Велосипедист получил телесные травмы и был госпитализирован. К месту происшествия были направлены СОГ и сотрудники ГАИ. По факту ДТП ведётся проверка.
Месяцем ранее в Добрушском районе фура сбила велосипедиста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске 8 марта примерно в полтретьего дня произошёл наезд на велосипедиста. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель за рулём Mercedes...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)