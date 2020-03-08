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Победительница забега Beauty Run 2020: «Довольно сильная конкуренция. Организация замечательная»

08.03.2020 16:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В честь праздника в Минске состоялся самый женственный забег в году Beauty Run 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встретить 8 Марта по-спортивному решили 5 тысяч участниц из 85 городов Беларуси, России, Украины, Венгрии, Израиля и Швеции. Для девушек на выбор две дистанции – 2 и 5 километров. Старт был дан у главного корпуса БГУ на проспекте Независимости.

5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске

Победительница забега Beauty Run 2020: «Довольно сильная конкуренция. Организация замечательная»

Победительница забега Beauty Run 2020: «Довольно сильная конкуренция. Организация замечательная»

Победительница забега Beauty Run 2020: «Довольно сильная конкуренция. Организация замечательная»

Победительницы на каждой из дистанций получат сувениры от Белорусской федерации легкой атлетики, а также денежные призы и подарки. Каждой участнице, добежавшей до финиша, будет вручена медаль и цветы.

Без призов не останутся и болельщики. Организаторы поощрят лучшие команды поддержки. Внимание обратят на креативный подход к созданию плакатов для мам, любимых женщин или девушек. Впрочем, и сами участницы забега стартовали в непривычной спортивной форме. За самый яркий и необычный образ девушки получат отдельные подарки.

Мария Василевич на забеге Beauty Run 2020: Собрались самые красивые девушки, которые не боятся проявить свою силу духа

Победительница забега Beauty Run 2020: «Довольно сильная конкуренция. Организация замечательная»

Победительница забега Beauty Run 2020: «Довольно сильная конкуренция. Организация замечательная»

Елена Береснева, победительница забега:
Довольно сильная конкуренция. Организация замечательная. Сегодня праздник, хорошего всем дня и настроения!

Победительница забега Beauty Run 2020: «Довольно сильная конкуренция. Организация замечательная»

Мы сюда приехали большой, дружной компанией поболеть за наших девчонок, поддержать их в этот праздничный день. Они нас поддерживают 23 февраля на забеге настоящих мужчин, поэтому мы пришли с ответом.

Победительница забега Beauty Run 2020: «Довольно сильная конкуренция. Организация замечательная»

С праздником!

Добавим, Beauty Run – проект традиционный. Каждый год он собирает все большее количество участниц.

«Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта

Люди в материале: Мария Василевич, Елена Береснева

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В честь праздника в Минске состоялся самый женственный забег в году Beauty Run 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встретить 8 Марта...
 
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