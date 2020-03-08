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Не поделили очередь: на заправке в Уручье подрались таксисты

08.03.2020 16:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Попытка заправиться вне очереди привела к плачевным последствиям.

Вот как описывают произошедшее очевидцы:
 
— В очереди на метановой заправке в микрорайоне Уручье подрались двое таксистов.


Из-за постоянного роста цен на топливо многие таксисты переходят на метан, так как цена на метан ниже, а расход меньше. Метановых заправок всего несколько в Минске. В этой ситуации один без очереди влез - второй начал колесо спускать - в итоге драка, — пишет сообщество «Минск Сейчас» социальной сети «Вконтакте».
 
Теги: Минск
 
 
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Попытка заправиться вне очереди привела к плачевным последствиям.
 
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