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Гринько рассказала, как выходила в эфир после давки на Немиге: «Насчёт плакать – это не совсем точно. Но как-то у меня голос дрогнул»
Источник материала: СТВ
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Лариса Гринько, телеведущая:
Что касается простительно-непростительно, знаете, не я одна в эфире плакала. Мы знаем таких сильных людей, которые не смогли сдержать свои эмоции. Поэтому, я считаю, что в этом нет ничего предосудительного. Это человек. «Ecce homo» – у нас даже была такая программа на СТВ – «Это человек». И он может быть подвержен эмоциям. Хотя, бытует мнение, что сентиментальные люди – это всегда диктаторы.
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Гринько рассказала, как выходила в эфир после давки на Немиге: «Насчёт плакать – это не совсем точно. Но как-то у меня голос дрогнул»
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:1999 год, трагедия на Немиге. Вы выходите в эфир и начинаете...
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