Приборы криминалистов увидели скрытые слова на иконе в брестском музее

Источник материала: Виртуальный Брест

Музей «Спасенные художественные ценности» можно назвать уникальным. Здесь в экспозиции представлены произведения искусства, которые в виде контрабанды пытались перевезти через границу. Жители и гости города любят посещать его экспозицию и временные выставки. Уже стало доброй традицией проводить тематические выставки икон из запасников музея один раз в два года. В течение данного периода научные сотрудники и реставраторы готовят произведения к экспонированию.





Коллекция русской иконописи по праву считается самым ценным собранием музея. В ней представлены иконы XVI – нач. ХХ в. Большинство из них датируется XVIII – ХIХ вв. В нашем музее собрана богатейшая в стране коллекция таких икон. Многие из них являются памятниками редкой иконографии, а некоторые уникальны. С такими иконами и познакомит читателей серия статей «….». И, возможно, кто-то из них еще и еще будет возвращаться в тихие экспозиционные залы, чтобы обратиться к старинному образу, теперь уже лучше узнав его.

В экспозиционном зале музея № 3 представлена икона XVIII в. «Чистая душа». Именно с нее и хочется начать рассказ.





Слово «душа» на большинстве языков мира женского рода и, неудивительно, что Чистая Душа на иконе изображена в образе девы. Аллегорическое изображение душевной чистоты в виде девы в царском венце восходит к гравюре «Чистота аки девица преукрашена», опубликованной в Киево-Печерской Лавре в 1627 году. Изображение «Чистой Души» в ХVII - ХVIII вв. входило в состав синодиков, книг для поминания душ умерших, включавших в себя также душеполезное чтение в виде выписок из писаний Отцов Церкви. А назидательные настенные росписи с подобным изображением бытовали в царских и боярских палатах. Так, крестовая палата царевны Софьи Алексеевны была украшена изображением «Чистой Души». В народной среде имели широкое распространение красочные лубки с подобным сюжетом, но иконы встречаются крайне редко.

В центре средника иконы из нашего собрания изображена прекрасная дева - аллегория Чистой Души. Она облачена в одежды византийской царевны. Вся Вселенная радуется и ликует, видя, как восходит ко Господу Чистая Душа. Вселенная - не мертвая материя, она одухотворена Святым Духом. Солнце и Луна изображены с человеческими лицами, из их уст исходит дыхание жизни. Вверху иконы показано невидимое небо, Царство Небесное. Среди райских деревьев стоит престол, на нем восседает Господь Вседержитель. Он в золотом царском облачении. Ведомая ангелом-хранителем, архангелами и ангелами душа идет на поклон к Создателю. А внизу, на земле, обитают страсти. Они показаны в облике диких зверей. Лев символизирует плотские похоти, а дракон (змий) – гордость. Это самые главные враги рода человеческого. Страсти взяли власть над «Душой Грешной», изображенной в пещере ада в правом нижнем углу иконы. Скорбит и плачет несчастная в черной пещере. А в назидание всем в среднике помещены тексты, которые говорят, как избежала страшной участи Чистая Душа: «Постом льва связа(ла)», «Смирением змия укроти(ла)» …

Надписи практически не читаются невооруженным глазом. За несколько столетий бытования иконы ее покровный слой (олифа) сильно потемнел, местами превратившись в непроницаемую пленку. Здесь на помощь исследователям пришла современная техника. Брестский областной краеведческий музей в качестве эксперимента в 2016 году получил в ООО «Регула» (г. Минск) спектральные люминесцентные микроскопы, оснащенные инфракрасным (ИК) и ультрафиолетовым (УФ) источниками света. Приборы «Регула» используют криминалисты, пограничники и работники банков, но в музее они прекрасно зарекомендовали себя для изучения предметов искусства. В ИК освещении и были прочитаны (восстановлены) некоторые из надписей на нашей иконе.









При исследовании иконы возникло предположение о том, что первоначально ее фон не был золотым, т.к. и из-под него также просматриваются фрагменты старинных надписей. Было решено сделать рентгенограмму, и музейные работники обратились за помощью к медикам. В филиале №1 УЗ «Брестская городская поликлиника» был произведен рентген иконы.





К сожалению, древние тексты из-под золотого фона не удалось рассмотреть, т.к. они написаны краской, состоящей из органических пигментов, невидимых для рентгеновских лучей. Но благодаря рентгенологическому исследованию стало известно о том, что когда-то икона имела серебряный оклад в виде рамы, а два венца украшали нимбы. Об этом свидетельствуют многочисленные гвозди и их фрагменты, хорошо просматривающиеся на снимке. Примерно через сто лет риза обветшала и фон иконы покрыли золотом. Так, при помощи современной техники приоткрывается история старинных экспонатов.

Добрым словом хочется помянуть супругу неизвестного нам священника, жившую около трехсот лет назад, для которой был написан этот образ. На обороте иконы сохранился фрагмент процарапанной надписи, где указана заказчица - «попадья», но имя матушки, к сожалению, прочитать пока не удается. В процессе изучения старинных экспонатов практически никогда нельзя поставить точку. Темы для исследований будущим поколениям музейщиков найдутся всегда.

Е.Е. Куприянюк, ведущий научный сотрудник УК «Брестский областной краеведческий музей»