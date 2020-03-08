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Евгений Королёк: «Сейчас основной старт – это Олимпийские игры»

08.03.2020 22:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конец февраля 2020-го запомнился всем поклонникам велоспорта. Белорус Евгений Королек стал чемпионом мира на треке, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Нашему гонщику не было равных в скрэтче. И, кстати, это не первая его победа на планетарных форумах.

Труднее титул завоевать или его отстоять? Этот и другие вопросы адресуем Евгению Корольку лично.

Евгений Королёк: «Сейчас основной старт – это Олимпийские игры»

Алена Лешкевич, СТВ:
Евгений, какая из двух золотых медалей для вас запомнилась больше всего и почему?

«Первая медаль запомнится мне больше, потому что это было неожиданностью»

Евгений Королек, чемпион мира на треке:
Я думаю, что первая медаль запомнится мне больше, потому что это было неожиданностью. В таком возрасте, юном еще, скажем так. Это был большой сюрприз для меня.

Алена Лешкевич:
Давайте вспомним события той гонки. Вы и испанец обогнали всех на целый круг. Это была такая тактика изначально запланирована?

«По ходу дистанции уже нужно ориентироваться и выбирать правильную тактику»

Евгений Королек:
Нет, перед стартом я не придерживаюсь какой-либо тактики. Потому что это гонка, и все может произойти в считанные секунды. По ходу дистанции уже нужно ориентироваться и выбирать правильную тактику.

Алена Лешкевич:
То есть сразу со старта на максимуме?

Евгений Королёк: «Сейчас основной старт – это Олимпийские игры»

Евгений Королек:
Я не сразу уехал с испанцем. Вначале мне удалось уехать со швейцарцем. Потом к нам подтянулись мексиканец с голландцем. С ними отработал. И уже мы практически влились на круг преимущества, и к нам подключился испанец. Он задал очень высокий темп, и только мне удалось удержаться.

Кристина Момот, СТВ:
А досадно ли вам, что ваш фирменный вид – скрэтч – не входит в олимпийскую программу?

«Будем работать и пробовать в других дисциплинах»

Евгений Королек:
Не досадно. Есть еще и другие виды программы, в которых у меня все неплохо складывается. Будем работать и пробовать в других дисциплинах.

Алена Лешкевич:
А не думали ли вы, чтобы свою специализацию немного поменять?

Евгений Королек:
В смысле перейти на шоссе?

Алена Лешкевич:
Да.

Евгений Королёк: «Сейчас основной старт – это Олимпийские игры»

«После Олимпийских игр будем пробовать искать команду, подписывать профессиональный контракт на шоссе»

Евгений Королек:
Посмотрим, как сложится карьера. После Олимпийских игр будем пробовать искать команду, подписывать профессиональный контракт на шоссе. И больше внимания уделять шоссе.

Алена Лешкевич:
А где кроме скрэтча на треке вас можно увидеть?

Евгений Королек:
На международных соревнованиях на всех дисциплинах.

Титул сильнейшего велогонщика: «Это как награда за тяжелый труд, за каждодневные тренировки»

Кристина Момот:
А что чувствует человек, который уже дважды стал сильнейшим велогонщиком на планете?

Евгений Королек:
Огромная радость. Это как награда за тяжелый труд, за каждодневные тренировки. За все усилия. Слава богу, что все не просто так.

Евгений Королёк: «Сейчас основной старт – это Олимпийские игры»

О велодроме в Минске: «Мне этот велодром нравится больше всего»

Алена Лешкевич:
А есть ли у вас любимый трек, на котором больше всего нравится ездить?

Евгений Королек:
Конечно, дома, домашний трек. Проводились уже два этапа Кубка мира в Минске. И на двух удалось победить при родных болельщиках, на родном велотреке. Мне этот велодром нравится больше всего.

Кристина Момот:
А он очень нужен был Беларуси? Все-таки это недешевое удовольствие.

Евгений Королек:
Конечно, для развития велоспорта это очень большой плюс. Раньше не было велодрома. Все спортсмены сидели либо в Москве, либо где-то еще, то есть это было не очень удобно. Сейчас все условия для подготовки есть.

«До велоспорта я перепробовал не один вид спорта»

Алена Лешкевич:
Евгений, все-таки велоспорт в нашей стране, скажем так, не самый популярный вид спорта. Как вы узнали о нем и почему решили связать свою судьбу со скоростью?

Евгений Королек:
До велоспорта я перепробовал не один вид спорта. Там и футбол был, и борьба греко-римская. Уже и с борьбой неплохо складывалось. Но в один момент пришел первый тренер в школу – набирал детей. И вот так получилось записаться в эту секцию и в велоспорте все стало получаться.

Кристина Момот:
А сколько вам лет было?

Евгений Королёк: «Сейчас основной старт – это Олимпийские игры»

Евгений Королек:
Около 12 лет, 2009 год.

Кристина Момот:
А когда вы поняли, что это настоящая ваша профессия?

Евгений Королек:
Понял, когда занял четвертое место на чемпионате Европы среди юниоров. Получил стипендию и понял, что можно и дальше работать. Все оплачивается, все не просто так. С этого момента я понял, что свяжу свою жизнь со спортом.

«Для меня это очень важно – показывать результат на шоссе»

Алена Лешкевич:
Евгений, вы входите в велогруппу «Минск». Соответственно, вы ездите и на шоссе. Что у вас в приоритете: шоссе, то бишь дорога, либо трек?

Евгений Королек:
Сейчас в приоритете, конечно, велотрек. Но одно без другого не может существовать. Через шоссе идет вся основная подготовка, как гонка на треке. Удается побеждать и на шоссе, и для меня это очень важно – показывать результат на шоссе, так как иностранные команды следят и смотрят. Им нужен результат. Если я после Олимпийских игр захочу участвовать на шоссе, то им, конечно, немаловажен результат на шоссе, который я показываю.

Евгений Королёк: «Сейчас основной старт – это Олимпийские игры»

«После Олимпийских игр попробую связать свою карьеру с шоссейными гонками»

Кристина Момот:
Женя, вам 23 года. Вы уже дважды чемпион мира, выиграли общий зачет Кубка мира. А что дальше?

Евгений Королек:
Сейчас основной старт – это Олимпийские игры. Есть лицензия. Будут или уже создали критерии отбора, кто поедет от страны. После Олимпийских игр попробую связать свою карьеру с шоссейными гонками.

Люди в материале: Евгений Королек, Алена Лешкевич, Кристина Момот

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Конец февраля 2020-го запомнился всем поклонникам велоспорта. Белорус Евгений Королек стал чемпионом мира на треке, сообщили в программе «Неделя...
 
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