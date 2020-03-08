Сиверт Баккен о «Раубичах»: эта белорусская площадка очень хорошая, хорошая трасса

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Похоже, совсем скоро тренерам при подготовке спортсменов придется учитывать плюсовую зиму. А пока сражаемся как есть, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая





Сиверт Баккен, биатлонист сборной Норвегии:

Эта белорусская площадка очень хорошая, хорошая трасса. Правда, не на всех участках в хорошем состоянии, но в данных условиях ее невозможно сделать лучше. Хочу сказать, что очень счастлив показать такой результат.