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Сиверт Баккен о «Раубичах»: эта белорусская площадка очень хорошая, хорошая трасса

08.03.2020 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Похоже, совсем скоро тренерам при подготовке спортсменов придется учитывать плюсовую зиму. А пока сражаемся как есть, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

Сиверт Баккен о «Раубичах»: эта белорусская площадка очень хорошая, хорошая трасса

Сиверт Баккен, биатлонист сборной Норвегии:
Эта белорусская площадка очень хорошая, хорошая трасса. Правда, не на всех участках в хорошем состоянии, но в данных условиях ее невозможно сделать лучше. Хочу сказать, что очень счастлив показать такой результат.

Сиверт Баккен о «Раубичах»: эта белорусская площадка очень хорошая, хорошая трасса

Люди в материале: Сиверт Баккен, Наталья Федорцова

 
 
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Новости Беларуси. Похоже, совсем скоро тренерам при подготовке спортсменов придется учитывать плюсовую зиму. А пока сражаемся как есть, сообщили в программе...
 
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