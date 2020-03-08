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Сиверт Баккен о «Раубичах»: эта белорусская площадка очень хорошая, хорошая трасса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Похоже, совсем скоро тренерам при подготовке спортсменов придется учитывать плюсовую зиму. А пока сражаемся как есть, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Сиверт Баккен, биатлонист сборной Норвегии:
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Новости Беларуси. Похоже, совсем скоро тренерам при подготовке спортсменов придется учитывать плюсовую зиму. А пока сражаемся как есть, сообщили в программе...
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