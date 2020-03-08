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Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

08.03.2020 23:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Биатлонный сезон медленно, но верно движется к своему завершению. На очередном этапе Кубка мира нам похвастаться особо нечем, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

Но это вовсе не значит, что нам нечего вспомнить. Приятные моменты были, и даже у нас под боком. На прошлой неделе мы пристально следили за «Раубичами», где прошел чемпионат Европы. А на этой неделе здесь же соревновались участники финального этапа Кубка IBU. И хотя погода в Беларуси совершенно не располагает к лыжным гонкам, старт никто не стал переносить, а тем более отменять. Белорусы хоть и не были на ведущих ролях, но без регалий не остались.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

Наталья Федорцова три дня провела в «Раубичах» и составила отчет о том, что там происходило.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

Два чемпионата Европы, чемпионат мира по летнему биатлону, этап Кубка IBU – и все это за год. А впереди этап Кубка мира – 2022 и, возможно, чемпионат мира – 2025. Похоже, наша страна становится не только хоккейной, но и биатлонной державой. После спонтанного белорусского чемпионата Старого Света внимание всех болельщиков переместилось в чешский Нове-Место на очередной этап Кубка мира.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

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Но и в «Раубичах» было на что посмотреть. Заключительный, восьмой этап Кубка IBU привлек более 100 спортсменов из 31 страны мира. Белорусское представительство было не самым богатым.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

Цвета страны должны были защищать две спортсменки: Динара Алимбекова и Аделина Сабитова, однако на старт Динара так и не вышла, сославшись в своем Instagram-аккаунте на проблемы со здоровьем.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

А вот с новоиспеченной белоруской Сабитовой наши болельщики поближе познакомились на домашнем чемпионате Европы – 2020: Аделина пробилась в финал суперспринта. Но порадовать высокими местами на Кубке IBU девушка не смогла.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

Кстати, из-за теплой погоды была немного изменена программа соревнований. Два дня подряд спортсмены соревновались в спринте, к чему биатлонистам тоже пришлось привыкать.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

Аделина Сабитова, биатлонистка сборной Беларуси:
Мне больше нравятся контактные гонки. Вне зависимости от дистанции нужно справляться, выходить и работать.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

В двух спринтах Аделина заняла 27-е место. А в масстарте-60 девушка с шестью промахами стала 36-й, отстав от лидера, немки Стефани Шерер, чуть более чем на 4 минуты. Но нужно отметить, что на турнире девушка проигрывала не ноунэймам. Например, в первый день на пьедестале оказалась действующая чемпионка Европы, победительница этапов Кубка мира Элизабет Хегберг.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

Элизабет Хегберг, биатлонистка сборной Швеции:
Я очень счастлива занять первое место. Что касается трассы, она была довольно тяжелой. Сейчас тепло и это сложно: устаешь гораздо быстрее.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

Действительно, при почти +10ºС крайне сложно сохранить все в идеальном состоянии. Как ни крути, даже с современной наукой тяжело бороться с законами физики. Единственное утешение – они распространяются на всех, поэтому бежалось тяжело как норвежцам, так и шведам и белорусам.

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Также на соревнованиях нашу страну представлял непривычный белорусскому уху новоиспеченный биатлонист Егор Казаринов. Спортсмен не так давно в Беларуси и, собственно, не так давно с винтовкой в руках.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

История молодого человека достаточно типична: из лыжных гонок в биатлон. Поэтому стрельба – тот компонент, в котором Казаринову еще предстоит добавить, чего нельзя сказать о победителе всех гонок заключительного этапа Кубка IBU норвежце Сиверте Баккене.

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На этом «Раубичи» могут спокойно выдохнуть, достойно выдержав три зимних международных старта за последние две недели.

Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

Люди в материале: Элизабет Хегберг

 
 
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Новости Беларуси. Биатлонный сезон медленно, но верно движется к своему завершению. На очередном этапе Кубка мира нам похвастаться особо нечем, сообщили в...
 
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