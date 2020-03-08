|
Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Биатлонный сезон медленно, но верно движется к своему завершению. На очередном этапе Кубка мира нам похвастаться особо нечем, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Но это вовсе не значит, что нам нечего вспомнить. Приятные моменты были, и даже у нас под боком. На прошлой неделе мы пристально следили за «Раубичами», где прошел чемпионат Европы. А на этой неделе здесь же соревновались участники финального этапа Кубка IBU. И хотя погода в Беларуси совершенно не располагает к лыжным гонкам, старт никто не стал переносить, а тем более отменять. Белорусы хоть и не были на ведущих ролях, но без регалий не остались.
Два чемпионата Европы, чемпионат мира по летнему биатлону, этап Кубка IBU – и все это за год. А впереди этап Кубка мира – 2022 и, возможно, чемпионат мира – 2025. Похоже, наша страна становится не только хоккейной, но и биатлонной державой. После спонтанного белорусского чемпионата Старого Света внимание всех болельщиков переместилось в чешский Нове-Место на очередной этап Кубка мира.
Но и в «Раубичах» было на что посмотреть. Заключительный, восьмой этап Кубка IBU привлек более 100 спортсменов из 31 страны мира. Белорусское представительство было не самым богатым.
Цвета страны должны были защищать две спортсменки: Динара Алимбекова и Аделина Сабитова, однако на старт Динара так и не вышла, сославшись в своем Instagram-аккаунте на проблемы со здоровьем.
А вот с новоиспеченной белоруской Сабитовой наши болельщики поближе познакомились на домашнем чемпионате Европы – 2020: Аделина пробилась в финал суперспринта. Но порадовать высокими местами на Кубке IBU девушка не смогла.
Кстати, из-за теплой погоды была немного изменена программа соревнований. Два дня подряд спортсмены соревновались в спринте, к чему биатлонистам тоже пришлось привыкать.
Аделина Сабитова, биатлонистка сборной Беларуси:
В двух спринтах Аделина заняла 27-е место. А в масстарте-60 девушка с шестью промахами стала 36-й, отстав от лидера, немки Стефани Шерер, чуть более чем на 4 минуты. Но нужно отметить, что на турнире девушка проигрывала не ноунэймам. Например, в первый день на пьедестале оказалась действующая чемпионка Европы, победительница этапов Кубка мира Элизабет Хегберг.
Элизабет Хегберг, биатлонистка сборной Швеции:
Действительно, при почти +10ºС крайне сложно сохранить все в идеальном состоянии. Как ни крути, даже с современной наукой тяжело бороться с законами физики. Единственное утешение – они распространяются на всех, поэтому бежалось тяжело как норвежцам, так и шведам и белорусам.
Также на соревнованиях нашу страну представлял непривычный белорусскому уху новоиспеченный биатлонист Егор Казаринов. Спортсмен не так давно в Беларуси и, собственно, не так давно с винтовкой в руках.
История молодого человека достаточно типична: из лыжных гонок в биатлон. Поэтому стрельба – тот компонент, в котором Казаринову еще предстоит добавить, чего нельзя сказать о победителе всех гонок заключительного этапа Кубка IBU норвежце Сиверте Баккене.
На этом «Раубичи» могут спокойно выдохнуть, достойно выдержав три зимних международных старта за последние две недели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Биатлонный сезон медленно, но верно движется к своему завершению. На очередном этапе Кубка мира нам похвастаться особо нечем, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)