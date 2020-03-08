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«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе сразу в четырех районах Могилевской области (Кировском, Бобруйском, Осиповичском и Глусском) началась посевная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже вовсю сеют ячмень и овес. Такого давно не помнят здешние места.
Юлия Огнева, СТВ:
Ксения Щукина, учащаяся Никитинской средней школы:
С годами желание работать с животными лишь усиливалось. Сегодня Ксюша мечтает стать ветеринаром. Бабушка же на выбор внучки глядит с опаской. Это в ее время работать в колхозе было и почетно, и финансово выгодно. Сегодня, увы, ситуация иная.
Валентина Щукина, жительница деревни Никитиха:
Ксения Щукина:
Возвращать лучшие времена Ксюша намерена твердо, как и ее одноклассники. Ребята осознанно пришли в специализированный класс. Все они смогут поступить в сельскохозяйственные колледжи и вузы без экзаменов, если, конечно, будут соблюдены еще несколько условий – наличие целевого направления и высокий средний балл аттестата, особенно по профильным предметам. Эту новацию должны утвердить в ближайшее время.
Владислав Панков, учащийся Никитинской средней школы:
Анна Цобонова, учащаяся Никитинской средней школы:
Возвращение молодежи в сельскую местность – стратегическая задача для АПК северного региона. Студентам обещают повышенную стипендию, полугодовую оплачиваемую практику в лучших хозяйствах области и достойную зарплату. Решается и жилищный вопрос: в планах строительство 150 домов. А срочную службу в армии для парней заменят на резервную.
Виктор Гужвин, главный зоотехник хозяйства «Приозерный мир»:
В 2019 году отсутствие контроля за заготовкой кормов в хозяйстве привело к смешной цифре, от которой плакать хочется, – 2,5 литра молока на корову. Это при том, что в лучших сельхозпредприятиях страны доят по 10 литров и больше. С приходом нового руководителя, молодого зоотехника, и еще ряда специалистов всего за год в этом хозяйстве надои выросли вдвое. Прямая зависимость результата от дисциплины.
Виктор Гужвин:
Закрепление специалистов на селе – одна из норм подписанного Указа Президента № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Документ важный: за ним не просто судьба агросектора Витебщины, за ним судьба местных жителей (почти 40 тысяч человек заняты именно в сельскохозяйственном бизнесе).
А потому и переживание Президента за ситуацию вполне понятно. К решениям по требованию Александра Лукашенко подошли без спешки, самые болезненные вопросы обсуждались неоднократно. Чего только стоят два больших совещания, проведенных накануне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Итак, что в итоге. Сельское хозяйство Витебской области сегодня – это семь агропромышленных объединений. В их состав войдут хозяйства большей части региона, где будут выращивать продукцию для предприятий-переработчиков. Во главе объединений – крупные мясо-молочные заводы и комбинаты. Долги хозяйств (а это 3 миллиарда рублей) частично спишут, речь в основном идет про штрафы и пени. Некоторые выплаты будут отсрочены на год-два. Рассчитывать можно будет и на рассрочку до 15 лет.
Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
Хозяйство «Мнюто» сейчас часть Глубокского агропромышленного объединения. За последние годы здесь удалось вдвое увеличить поголовье, но последующие шаги без поддержки оказались попросту невозможны.
Сергей Абирало, директор хозяйства «Мнюто»:
Деньги считать умеют и рабочие. Особенно когда за один процент в увеличении надоя им будут добавлять по 100 рублей в зарплату. Пенсионерка Тамара Шапило, окончившая в свое время физмат, быстро прикидывает, на какую зарплату может рассчитывать.
Тамара Шипило, оператор машинного доения хозяйства «Мнюто»:
737 миллионов долгов – именно такое наследство досталось новому руководителю Глубокского агропромышленного объединения Василию Череднику. Путь, конечно, предстоит не из легких. Но главное, что движение вперед началось.
Василий Чередник, руководитель Глубокского агропромышленного объединения:
Главная цель подписанного документа ни в коем разе не в прощении долгов (и это неоднократно подчеркивал Президент), а в создании условий для развития АПК всей Витебской области, в наращивании объемов сельхозпродукции и полной загрузке перерабатывающих предприятий. Логично, что с увеличением объемов востребованной продукции будет расти и зарплата работников.
Анастасия Бут, корреспондент:
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«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси?
Новости Беларуси. На неделе сразу в четырех районах Могилевской области (Кировском, Бобруйском, Осиповичском и Глусском) началась посевная, сообщили в программе...
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