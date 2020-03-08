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СК хочет внести изменения в Уголовный кодекс. Речь о преступлениях в IT и наказании за порно

08.03.2020 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси хочет внести изменения в Уголовный кодекс касательно изъятия криптовалюты в ходе уголовного процесса. Об этом рассказал председатель СК Иван Носкевич в рамках беседы о преступлениях в сфере высоких технологий, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на СТВ.

— В ходе расследования уголовных дел мы сталкиваемся с ситуациями, когда предметом преступления является криптовалюта, либо возникает необходимость ее изъятия у лиц, совершивших корыстные преступления, — сказал И. Носкевич.

Декретом № 8 о развитии цифровой экономики легализовано обращение криптовалют в Беларуси. Этот же документ позволяет правоохранителям внести подобное предложение.

Также СК планирует получить возможность копировать нужную информацию с электронных носителей, оставляя при этом их в обороте компаний. Такое предложение вносится, чтобы не парализовать деятельность проверяемых субъектов.

Шла речь и о смягчения ответственности за распространение порно, в том числе за неосознанные лайки под таким контентом.

Более того, СК инициирует декриминализацию впервые совершенного в течение года хранения с целью распространения или рекламирования, либо распространения, рекламирования порнографических материалов. Отметим, что о декриминализации изготовления порнографии речь не идет.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси хочет внести изменения в Уголовный кодекс касательно изъятия криптовалюты в ходе уголовного процесса. Об этом рассказал...
 
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