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Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко выполнил, по его собственному признанию, самую приятную президентскую миссию: вручил государственные награды, сообщили в программе «Неделя». Во Дворце Независимости собрались более трех десятков человек.
Неслучайная дата: между мужским и женским праздниками. Неслучайные люди: многодетные мамы, офицеры теперь уже с генеральскими погонами, особо отличившиеся профессионалы своего дела.
Юлия Огнева, СТВ:
Алена Сырова, корреспондент:
Награды всегда находят своих героев, но каждый из наших уж точно не ставил для себя цели получить орден. Они просто идут по дороге своей жизни так, как подсказывает сердце и долг, а это всегда заметно.
Галина Гуменюк, многодетная мама, кавалер ордена Матери:
Дмитрий Корзюк, начальник ГАИ Беларуси, кавалер ордена «За службу Родине» III степени:
Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси (2014-2019), кавалер ордена «За службу Родине» II степени:
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Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко выполнил, по его собственному признанию, самую приятную президентскую миссию: вручил государственные награды,...
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