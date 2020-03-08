Витебская область голосует за Северинца

Здесь одержал победу сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец. Как до этого в Поставах и Миорх.





За Юрия Губаревича проголосовали 4 человека, за Николая Козлова - 2.





Всего за три дня в шести городах Павел Северинец получил поддержку 150 человек из 237 участников голосования. И только в Городке люди, пришедшие на встречу, выбрали Юрия Губаревича.





Следующая встреча пройдет во вторник, 10 февраля, в Лепеле.