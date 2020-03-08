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«Фундамент – мои дети». Мама пятерых детей о настоящих семейных ценностях и о том, что важно для каждого
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Галина Гуменюк – мама четверых мальчиков и доченьки Анюты. Старший сын сегодня служит в армии, сообщили в программе «Неделя». Он появился на свет, когда Галине было 20. Младший Петр, которого теперь зовут орденоносным, родился год и восемь месяцев назад.
Галина Гуменюк, многодетная мама, кавалер ордена Матери:
И каждый миг рядом с главной наградой в ее жизни, детьми, в радость – говорит Галина. Главное, чтобы не болели, тогда любые хлопоты по плечу. С каждым ребенком – новое хобби, новые цели. Материнство – то, что держит в тонусе похлеще бега по карьерной лестнице.
Галина Гуменюк:
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«Фундамент – мои дети». Мама пятерых детей о настоящих семейных ценностях и о том, что важно для каждого
Новости Беларуси. Галина Гуменюк – мама четверых мальчиков и доченьки Анюты. Старший сын сегодня служит в армии, сообщили в программе «Неделя». Он появился на свет,...
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