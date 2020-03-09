Стоимость барреля Brent упала до 31,74 доллара

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 42,6% - до 31,74 доллара за баррель, передает ТАСС .

К 07:31 мск стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI упала на 48,9% - до уровня в 27,72 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что на фоне провала переговоров стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, стоимость Brent упала ниже 34 долларов, а марки WTI опустилась на 27,1% - до 32,48 доллара за баррель.

Нефть потянула за собой обвал биржевых котировок Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq.