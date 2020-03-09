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Стоимость барреля Brent упала до 31,74 доллара

09.03.2020 09:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стоимость барреля Brent упала до 31,74 доллара
shutterstock.com

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 42,6% - до 31,74 доллара за баррель, передает ТАСС

К 07:31 мск стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI упала на 48,9% - до уровня в 27,72 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что на фоне провала переговоров стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, стоимость Brent упала ниже 34 долларов, а марки WTI опустилась на 27,1% - до 32,48 доллара за баррель. 

Нефть потянула за собой обвал биржевых котировок Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq.

 
 
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Нефть потянула за собой обвал биржевых котировок Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq.
 
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