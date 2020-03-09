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Тройная авария произошла в Минске

09.03.2020 11:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Тройная авария произошла в Минске
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель за рулём BMW ехал по кольцевой со стороны проспекта Победителей в направлении Притыцкого.

В результате несоблюдения безопасной дистанции мужчина наехал на «Ладу», которую от удара отбросило на впереди стоящий «Мицубиси», сообщили в телеграмм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

Водителя BMW привлекли к административной ответственности по ч.6 ст. 18.14 за нарушение пункта 85 ПДД (несоблюдение такой дистанции до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки).

Также к административной ответственности привлечён водитель «Мицубиси» - по ч.5 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь за нарушение п. 7.2 ПДД (создание препятствий и опасности для дорожного движения). 

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Теги: Минск
 
 
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