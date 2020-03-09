Тройная авария произошла в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

Водитель за рулём BMW ехал по кольцевой со стороны проспекта Победителей в направлении Притыцкого.

В результате несоблюдения безопасной дистанции мужчина наехал на «Ладу», которую от удара отбросило на впереди стоящий «Мицубиси», сообщили в телеграмм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

Водителя BMW привлекли к административной ответственности по ч.6 ст. 18.14 за нарушение пункта 85 ПДД (несоблюдение такой дистанции до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки).