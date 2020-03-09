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Зеленский пожаловался, что ему «не разрешают» ездить на велосипеде

09.03.2020 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интервью журналистам британского издания The Guardian президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему он не может, подобно его герою Василию Голобородько из сериала «Слуга народа», передвигаться на велосипеде. В частности, стало известно, что вся проблема заключается в обеспечении безопасности главы государства.




«Украинцы ждали велосипед, но мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай Бог, что-то случится. Поэтому пока без велосипедов. Ну, это пока. Думаю, мы все-таки наведем порядок, чтобы все мы могли ездить на велосипеде», - рассказал Зеленский. Он добавил, что по той же причине у него нет возможности переехать из здания в центре Киева на ул. Банковой в другое место. «А просто проехать в любое помещение мне не позволяет охрана. Я и без того «порезал» кортеж. У нас там было по 12-20 машин, теперь мы ездим на трех», - сказал украинский лидер.

Также, отвечая на вопрос журналиста о том, в чем главное отличие президента Зеленского от президента Голобородько в реальной жизни, глава государства сказал, что в кино было легче, поскольку там было пару часов, а здесь - пять лет.
 
 
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В интервью журналистам британского издания The Guardian президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему он не может, подобно его герою Василию Голобородько из...
 
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