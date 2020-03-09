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Фотофакт: в окрестностях Заславля замечены серые цапли. Птицы вернулись!
Источник материала: Партизан
В этом году перелетные птицы возвращаются раньше обычного.
Серая цапля в окрестностях Заславля, 6 марта 2020-го
Серая цапля относится к перелетным видам, гнездится в Беларуси в теплое время года. Изредка остается на зимовку.
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В этом году перелетные птицы возвращаются раньше обычного.
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