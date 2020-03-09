Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль рухнул вслед за российским. Доллар и евро улетели на новые исторические максимумы. Биткойн -783.92

Курс доллара подскочил на 0,0804 BYN до 2,3200 BYN/USD и обновил исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен в минувшую пятницу.

С начала месяца американец подорожал на 8 копеек. К завершению торгов ситуация может успокоиться и обвал белорусского рубля к доллару будет не таким сильным.

Курс евро взметнулся вверх сразу на 0,0857 BYN до 2,6035 BYN/EUR и впервые почти за два года установил новый абсолютный максимум.

Предыдущий рекорд был побит почти на 5 копеек.

Европейская валюта сегодня дорожает уже двенадцатый раз подряд. Суммарный рост евро за это время превысил 20(!) копеек.

Курс российского рубля летит в пропасть. Его курс в первую минуту торгов обвалился на 0,1365 BYN до 3,1850 BYN/100 RUB. Это минимальное значение почти за 5 месяцев.

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